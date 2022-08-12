 

Давид Манукян приобрел роскошный внедорожник за 20 миллионов

12.08.2022, 16:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пока блогеры жалуются на потерю доходов от социальных сетей, Дава продолжает хвастаться своим богатством. Сегодня он рассказал, что приобрел роскошный автомобиль на солидную сумму денег.
29-летний Давид Манукян был заинтригован фотографиями из автосалона вчера. Он попросил своих поклонников угадать автомобиль, который он добавил к своему дорогому списку. В итоге блогер стал владельцем Cadillac Escalade стоимостью 20 миллионов долларов.

Дава выбрал белоснежный внедорожник. Он также поделился фотографией, на которой он выдает огромные суммы наличных в кассу. “В нашей семье появился новый член. Завтра я выберу трех человек, которые поедут со мной в моем новом “лайме”. “А пока поздравляю”, – написал он на своем канале.

Роскошный автомобиль кумира оценили его поклонники, которые поздравили его в комментариях. “Иди вперед! Не останавливайся! “; “Машина выглядит отлично, хотелось бы увидеть интерьер”; “Шикарно”. написали подписчики: Поздравляю! Вы это заслужили.

Некоторые отметили, что внедорожник больше рассчитан на большие семьи, чем на одиночек. Дава признался, что надеется на долгосрочные отношения. По слухам, сейчас у Дава роман с 29-летней Мари Креимбрери. Хотя пара еще не объявила о своих отношениях, они не скрывают своих интимных чувств.

Напомним, что Ольга Бузова была первой, с кем встретился Манукян. По легенде, артист сделал блондинке предложение. Все с нетерпением ждали их знаменательного дня, который состоялся на Мальдивах. Позже выяснилось, что церемония была красивой инсценировкой и не имела никакой юридической силы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08.21 / Скандалы: Игоря Зюзина добивают в судах

12.02.22 / «Это моя страна, и я им ее не оставлю»

02.08.22 / В борьбе с боковым атрофическим склерозом поможет ИИ

12.06.22 / Собянин рассказал о сохранении рабочих мест и поддержке общепита

08.06.21 / Боди уже давно стало неотъемлемой частью гардероба многих женщин: с чем его носить в повседневной жизни (фото)

06.09.21 / Что мы делаем не так, когда готовим блюда со сливочным маслом или на нем: ошибки

25.06.20 / Редкий выход: Киану Ривз с возлюбленной Александрой Грант в аэропорту Берлина

19.05.22 / Bloomberg – британские власти используют украинский кризис для политического пиара

13.10.21 / Невестка известной российской певицы Валерии Лиана Шульгина пожаловалась на здоровье после родов

16.01.22 / Диетологи назвали продукт, снижающий тягу к сладкому

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика