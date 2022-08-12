Давид Манукян приобрел роскошный внедорожник за 20 миллионов

Пока блогеры жалуются на потерю доходов от социальных сетей, Дава продолжает хвастаться своим богатством. Сегодня он рассказал, что приобрел роскошный автомобиль на солидную сумму денег.

29-летний Давид Манукян был заинтригован фотографиями из автосалона вчера. Он попросил своих поклонников угадать автомобиль, который он добавил к своему дорогому списку. В итоге блогер стал владельцем Cadillac Escalade стоимостью 20 миллионов долларов.

Дава выбрал белоснежный внедорожник. Он также поделился фотографией, на которой он выдает огромные суммы наличных в кассу. “В нашей семье появился новый член. Завтра я выберу трех человек, которые поедут со мной в моем новом “лайме”. “А пока поздравляю”, – написал он на своем канале.

Роскошный автомобиль кумира оценили его поклонники, которые поздравили его в комментариях. “Иди вперед! Не останавливайся! “; “Машина выглядит отлично, хотелось бы увидеть интерьер”; “Шикарно”. написали подписчики: Поздравляю! Вы это заслужили.

Некоторые отметили, что внедорожник больше рассчитан на большие семьи, чем на одиночек. Дава признался, что надеется на долгосрочные отношения. По слухам, сейчас у Дава роман с 29-летней Мари Креимбрери. Хотя пара еще не объявила о своих отношениях, они не скрывают своих интимных чувств.

Напомним, что Ольга Бузова была первой, с кем встретился Манукян. По легенде, артист сделал блондинке предложение. Все с нетерпением ждали их знаменательного дня, который состоялся на Мальдивах. Позже выяснилось, что церемония была красивой инсценировкой и не имела никакой юридической силы.