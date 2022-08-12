Давид Манукян приобрел роскошный внедорожник за 20 миллионов
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Пока блогеры жалуются на потерю доходов от социальных сетей, Дава продолжает хвастаться своим богатством. Сегодня он рассказал, что приобрел роскошный автомобиль на солидную сумму денег.
29-летний Давид Манукян был заинтригован фотографиями из автосалона вчера. Он попросил своих поклонников угадать автомобиль, который он добавил к своему дорогому списку. В итоге блогер стал владельцем Cadillac Escalade стоимостью 20 миллионов долларов.
Дава выбрал белоснежный внедорожник. Он также поделился фотографией, на которой он выдает огромные суммы наличных в кассу. “В нашей семье появился новый член. Завтра я выберу трех человек, которые поедут со мной в моем новом “лайме”. “А пока поздравляю”, – написал он на своем канале.
Роскошный автомобиль кумира оценили его поклонники, которые поздравили его в комментариях. “Иди вперед! Не останавливайся! “; “Машина выглядит отлично, хотелось бы увидеть интерьер”; “Шикарно”. написали подписчики: Поздравляю! Вы это заслужили.
Некоторые отметили, что внедорожник больше рассчитан на большие семьи, чем на одиночек. Дава признался, что надеется на долгосрочные отношения. По слухам, сейчас у Дава роман с 29-летней Мари Креимбрери. Хотя пара еще не объявила о своих отношениях, они не скрывают своих интимных чувств.
Напомним, что Ольга Бузова была первой, с кем встретился Манукян. По легенде, артист сделал блондинке предложение. Все с нетерпением ждали их знаменательного дня, который состоялся на Мальдивах. Позже выяснилось, что церемония была красивой инсценировкой и не имела никакой юридической силы.
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