 

Беглов создал образ самого чуждого Петербургу губернатора, не желая расставаться с привычками из 90-х

12.08.2022, 15:50, Разное
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Губернатор Петербурга Александр Беглов успел создать образ самого чуждого Петербургу губернатора, не желая расставаться с привычками из 90-х. Такого мнения придерживаются СМИ, проследив его подход к некоторым управленческим решениям.

Стремясь получить контроль над важнейшими в городе процессами, Беглов допустил банкротство «Метростроя». Вместо него появился «Метрострой Северной Столицы», однако улучшений в сфере это не принесло.

К похожему результату привела и «мусорная реформа». Смольный создал регоператора НЭО, но старт нововведений обернулся свалками мусора, ростом популяции крыс и недовольством горожан.

Будучи уроженцем Баку, Беглов не мог упустить возможности укрепить позиции азербайджанской диаспоры, отмечают журналисты. Также в прессе неоднократно появлялась информация о его спецпредставителях – братьях Захватовых. Через них за определенную плату губернатору можно предать письмо или согласовать личную встречу для решения разного рода вопросов.

Петербургский парламент при Беглове тоже превратился в некую «бригаду». Лояльные губернатору чиновники помогают принимать сомнительные инициативы, идущие вразрез с интересами петербуржцев.

Например, в ускоренном режиме был подписан выгодный застройщикам закон о КРТ, который вызвал большой скандал. Горожане уже обратились к президенту РФ Владимиру Путину за помощью. Сам же Беглов не счел нужным объясниться с населением, очевидно, опасаясь новых насмешек.


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