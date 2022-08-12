Gucci представили галстуки в качестве основного аксессуара на весну 2022 года: как их носить, чтобы не чувствовать себя школьницей

Весной 2022 года дом моды “Гуччи” представил в своей коллекции необычный аксессуар — это галстук. Эта деталь вписывается в мужской гардероб, однако дизайнеры включили ее в женские образы, представив разнообразие эффектных луков. Благодаря этому галстук стал трендовым аксессуаром на текущий год. Разбираемся, с чем и как носить данную вещь.

Назад в будущее

Этот год оказался весьма “урожайным” на старые тренды, которые изжили себя, однако вернулись в новых вариациях и концепциях. Например, джинсы с экстремально низкой посадкой, мини-юбки или босоножки на высокой платформе. Все это носили в девяностых и в начале двухтысячных, но дизайнером удалось вдохнуть новую жизнь в эти устаревшие тренды.

То же самое произошло и с галстуком в женском гардеробе. Еще в 1990 году на церемонии вручения «Золотой глобус» актриса Джулия Робертс включила в свой образ данный аксессуар. Она предстала в сером пиджаке оверсайз, в белой рубашке и в сиреневом галстуке с принтом.

В начале нулевых галстуки облюбовали поклонники панк-рок культуры. Популяризация данной вещи произошла благодаря певице Аврил Лавин. Нередко она представала на публике в белой майке с галстуком и в джинсах с низкой посадкой.

Сегодня модницы больше вдохновляются луком Джулии Робертс. И все же появляются новые вариации ношения галстуков.

Пример Блейк Лайвли

Из знаменитостей современности можно выделить Блейк Лайвли. Стилист Кэти Иствуд рекомендует брать пример именно с этой актрисы. Звезда сериала «Сплетница» обладает безупречным вкусом, поэтому гармонично вписывает галстуки в свои образы.

Один из ее эффектных луков — это костюм-тройка бледно-розового оттенка, состоящий из брюк, пиджака и жилета. Образ гармонично дополнила рубашка с воротником и галстук из атласа нежно-салатового цвета. Преобладание пастельных оттенков сделало образ романтичным, легким и в то же время официальным — идеальный вариант для посещения торжественного мероприятия.

По словам Иствуд, актриса правильно пользуется одним простым правилом. Чем более облегающая у вас блуза, тем тоньше должен быть галстук. В случае если вы надеваете рубашку оверсайз, то можете взять галстук побольше размером. Главное — это правильно выдержать пропорции. Тогда образ получится гармоничным и галстук не будет выглядеть нелепо.

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Заправленный галстук

Еще один оригинальный способ ношения в свое время предложила певица Бритни Спирс. В одном из клипов она предстала в топе и корсете, с заправленным в топ галстуком. По мнению Иствуд, и сейчас модницы могут скопировать подобный образ. Мало того, заправленный в одежду галстук будет уместен и в случае, если вы наденете обычное платье. Подобный образ необычен и экстравагантен, и он имеет право на существование.

Аксессуар в комплекте

При желании можно использовать не классический мужской галстук, а просто шейный платок. В таком случае постарайтесь подобрать аксессуар по цвету и материалу к кофте.

Например, если вы надеваете вязаный свитер молочного оттенка, тогда и платок должен быть вязаным и аналогичного цвета. Даже если вы наденете черную юбку в качестве низа, то все равно не будете выглядеть как школьница.

«Встроенный» галстук

Современные дизайнеры предложили несколько иную вариацию галстука. Речь идет о том, что данный аксессуар уже является деталью блузы или рубашки. Он пришит к воротнику, но вы можете придать ему любую форму. При желании можете завязать его как мужской галстук, а можете оформить бантиком.

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Можно сделать пару узлов спереди на шее, оставив свисающими две ленты.

Если хотите сделать галстук акцентной деталью, тогда выбирайте изделие другого оттенка, нежели кофта. Верх пусть будет пастельных оттенков, например песочного или капучино. Тогда галстук можно брать бордового цвета.

При этом важно, чтобы он сочетался с другими аксессуарами. Например, с сумкой такого же цвета. Или если вы надеваете атласный галстук оттенка металлик, то постарайтесь подобрать такие же туфли из атласной ткани с аналогичным оттенком. Тогда ваш образ будет целостным и гармоничным.

Галстук можно включать не только в торжественные, но также и в офисно-деловые луки. Данный аксессуар позволяет сделать образ более строгим, что весьма уместно на работе. Если вам нравятся экстравагантные наряды, попробуйте сочетать галстук с платьем и с корсетом, например.