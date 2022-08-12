Для въезда в ЕС россиянам потребуются прививки от оспы, чумы и сибирской язвы

Еврокомиссия приняла решение ввести дополнительные требования для россиян, желающих въехать на территорию ЕС.

С 1 сентября 2022 года граждане России при пересечении границы с Европейским Союзом обязаны предоставить сертификат о наличии прививок от особо опасных инфекций – чумы, оспы и сибирской язвы.

– Наше решение продиктовано исключительно заботой о здоровье людей. Мы не можем допустить, что в ЕС были завезены эти ужасные болезни, поэтому русским придётся либо привиться, либо воздержаться от посещения стран Содружества, – заявил главный санитарный врач Еврокомиссии Шарль Менье.

При этом в опубликованном на сайте Еврокомиссии документе отсутствует список вакцин, которые официально признаны ЕС. Как отмечают эксперты, это моглобыть сделано специально, чтобы максимально затруднить для россиян пересечение границы.

– У нас всех прививали от оспы до 1980 года, то есть в теории вы можете взять свой сертификат о прививках, сделать нотариально заверенный перевод и предоставить пограничнику. Но мне кажется, что вам вполне могут отказать – мол, вакцина не та. С чумой и сибирской язвой такая же история, – написал в своём Telegram-канале политолог Михаил Делягин.

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