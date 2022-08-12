 

Для въезда в ЕС россиянам потребуются прививки от оспы, чумы и сибирской язвы

12.08.2022, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Еврокомиссия приняла решение ввести дополнительные требования для россиян, желающих въехать на территорию ЕС.

С 1 сентября 2022 года граждане России при пересечении границы с Европейским Союзом обязаны предоставить сертификат о наличии прививок от особо опасных инфекций – чумы, оспы и сибирской язвы.

– Наше решение продиктовано исключительно заботой о здоровье людей. Мы не можем допустить, что в ЕС были завезены эти ужасные болезни, поэтому русским придётся либо привиться, либо воздержаться от посещения стран Содружества, – заявил главный санитарный врач Еврокомиссии Шарль Менье.

При этом в опубликованном на сайте Еврокомиссии документе отсутствует список вакцин, которые официально признаны ЕС. Как отмечают эксперты, это моглобыть сделано специально, чтобы максимально затруднить для россиян пересечение границы.

– У нас всех прививали от оспы до 1980 года, то есть в теории вы можете взять свой сертификат о прививках, сделать нотариально заверенный перевод и предоставить пограничнику. Но мне кажется, что вам вполне могут отказать – мол, вакцина не та. С чумой и сибирской язвой такая же история, – написал в своём Telegram-канале политолог Михаил Делягин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03.21 / «Охотник на фей» заснял в лесу крошечных зеленых человечков

19.01.22 / Скандалы: Корабль не наш

09.10.21 / Как сделать свой повседневный осенний стиль не таким, как у всех: модные фишки и приемы

26.07.22 / Times – западный взгляд на украинский конфликт формируется принятием желаемого за действительное

17.06.21 / Андрей Малахов, Софья Капкова, Полина Аскери и другие на открытии выставки в Москве

19.06.21 / Le Monde: Россия наступает на независимые СМИ

30.12.20 / Ясновидящие на службе у Пентагона

08.06.22 / Санкции против России грозят стать для Запада «экономическим самострелом»

05.04.22 / Das Erste – угроза общественному единству — власти Германии не поддержали быстрый отказ от энергопоставок из России

17.05.21 / В Уголовном кодексе появится статья «Глобальное потепление»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика