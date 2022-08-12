Скандалы: Жизнь и смерть порноактрисы Гришман: миллионы с «Онлифанса»

Чем зарабатывала убитая мужем Анастасия Хамловская

10 августа питерские правоохранители, прибыв на адрес по звонку, обнаружили бездыханным тело 26-летней порнозвезды Насти Хамловской, известной в Сети под ником Гришман. Оно пролежало не обнаруженным целую неделю (судмедэксперты датой смерти назвали 2 августа). Настя Гришман зарабатывала в онлайне, размещая там «горячие» фото и видео. Мы изучили систему ее заработков.

Блогерка, тиктокерша, модель, тату-дизайнер — у Хамловской много «титулов», они же источники доходов, но все, как одна, связаны с онлайн-ресурсами.

Как у всей подобной публики, нормальным «оффлайновым пиплам» (живущим по эту сторону монитора, а не по ту) в биографии Гришман странно все — от становления до смерти. Не говоря уже про окружение покойной.

Самый близкий ей человек, Дмитрий, до марта этого года «лучший друг», а после — законный муж, собственно, и подозревается компетентными органами в нанесении любимой 6- ножевых ранений. И вроде бы он даже сам сообщил об этом по месту жительства — то есть в соцсетях подписчикам, выложив на страничке Насти пост якобы от имени ее подруги. Мол, жизнь у Насти с некоторых пор стала невыносимая, умереть она хотела сама, а Диму просила ей в этом помочь. И он, как настоящий мужчина, помог, хоть и «получилось только с третьего раза».

Правда, произведя в соцсетях мощнейший взрыв, пост был удален — вместе с аккаунтом Анастасии. Пока бездыханное тело девушки неделю лежало в ее собственной ванной, ее аккаунт продолжал жить своей жизнью, независимо от жизни хозяйкиной — то есть кто-то зарабатывал там деньги.

А вот откуда в этом «зазеркалье» такие деньжищи, мы попробовали вызнать у Настиного окружения.

По сетевой статистике, в текущем году некоторые ролики и посты Гришман набрали более 10 млн просмотров, а толпа подписчиков-тиктокеров перевалила за 300 тыс человек. Блогу Гришман в Инстаграме (является частью признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta — «МК») тоже внимали десятки тысяч пользователей, но только сама соцсеть регулярно Настю блокировала.

А вот данные из дневника карманных расходов покойной (их она оглашала сама, а на недавнем ток-шоу, посвященном семейным дрязгам, сообщила телезрителям, что зарабатывает в месяц 1-1,5 млн руб., «если не филонит»).

Итак, 3,5 млн руб Настя получила за проект, занявший у нее 6 часов (якобы по программированию), на этот гонорар Гришман купила себе машину, а бабушке оплатила дорогостоящую операцию.

А по случаю знакомства Дима (ставший мужем Гришман, а до марта 2022-го бывший мужем ее знакомой Дмитрий Чернышев из Омской области, дважды судимый за кражу и за уклонение от армии, вебдизайнер, татуировщик и порноблогер) завалил Настю дорогими подарками, «среди которых были два автомобиля, но один из них разбила соперница».

Елена, мать Гришман, уверяет, что заработки шли вовсе не от работы тату-мастером, а с пресловутого «Онлифанса». Мол, дочь сначала просто свои эскизы татуировок демонстрировала на собственном теле для привлечения внимания, а потом и вовсе перешла к «фильмам для взрослых».

«Онлифанс» — сервис, где пользователи платят за контент блогеров, был создан в 2016-м году Тимом Стокли — британским айтишником, предпочитающим секс-стартапы (в его портфолио к тому моменту уже был садо-мазо-сайт и порно со звездами).

— Типичный кембриджский прыщавый ботан, — на условиях анонимности отзываются о Стокли в его альма-матер. — В университете он и узнал, что самый доходный бизнес — это порнофоточки и ролики. Потому, что сам их и покупал.

«Онлифанс» отличается тем, что там «эдакое» показывают не профессионалки, а обычные пользовательницы обычных соцсетей. За короткое время новое детище Тима выстрелило, а в пандемию и вовсе зашкалило в популярности ( за март-апрель 2020-го посещаемость увеличилась на 75%, ежедневно создавалось 200 тыс новых аккаунтов, на май 2021-го — 24 млн юзеров, 450 тысяч из которых не только пользуют, но и обслуживают соцсеть, то есть, выставляют свои откровенные фото и видео). Правда, в 2018-м 75% акций у ботана выкупил американский миллиардер украинского происхождения Леонид Радвинский, он и есть реальный руководитель данного сетевого заведения…

Подозреваемый в убийстве Анастасии Гришман ее муж (сказать «вдовец» язык не поворачивается) и напарник по бизнесу в Сети на следственном эксперименте показал, как убивал жену. По его словам, они поссорились, он изрешетил девушку ножом, а потом «испугался и убежал».

Жанна Голубицкая

Оригинал материала: “Московский Комсомолец”