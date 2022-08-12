МСД разгрузит крупные магистрали и свяжет территории столицы

“В настоящее время активно строятся десятки искусственных сооружений на его участках, которые возводят специалисты “Мосинжпроекта”, – рассказал Бочкарев.

На треть построен участок МСД от улицы Грайворонская до улицы Шоссейная. Там появится транспортная развязка из пяти эстакад. Участок протянется на 10 километров и свяжет районы Нижегородский и Печатники на юго-востоке Москвы.

Продолжаются работы на участке между улицами Шоссейная и Полбина. Там устанавливают шумозащитные экраны. Также возводятся две эстакады, которые свяжут МСД с Третьим транспортным кольцом.

На участке от Павелецкого направления железной дороги до МКАД строят эстакаду в районе станции МЦД-2 Красный строитель. Еще одна эстакада появится у платформы Покровская МЦД-2.

Также возводится мост через реку Битца на участке от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Там построят 12 километров дорог, несколько тоннелей и четыре эстакады.

Московский скоростной диаметр объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Длина трассы составит 68 километров. Строительство завершится в 2023 году.

На МСД не будет светофоров. Благодаря этому попасть из одной части Москвы в другую можно будет за 40 минут. Время в пути для автомобилистов сократится от 10 до 50 минут.