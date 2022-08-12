Экономист: “Миллион призов” – эффективный стимул спроса в условиях санкций

“Инициатива “Миллион призов” может считаться механизмом стимулирования потребительской активности и повышения уровня потребительского интереса, просто потому что кто-то выигрывает и потом получает тот же автомобиль в автосалоне, присматривается к другим моделям, рассказывает об этом”, – пояснил эксперт.

Колташов назвал “Миллион призов” ответом правительства Москвы на падение спроса. Таким образом столица помогает предпринимателям, подчеркнул экономист.

В своей стратегии правительство Москвы ориентируется в том числе на интересы местного бизнеса, приводит мнение эксперта портал FTimes.

Среди участников дистанционного голосования разыграют 100 автомобилей, а также от трех до 10 тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю. Их можно потратить на покупки в магазинах, посещение кафе и ресторанов, музеев, пополнение карты “Тройка” или направить на благотворительность.

Победителей определят в течение трех дней – 10, 11 и 12 сентября. Для участия необходимо проголосовать онлайн в день выборов до 20:00 накануне каждого розыгрыша. С информацией об акции можно ознакомиться на специальном сайте.

В 2021 году среди участников онлайн-голосования на выборах в Госдуму разыграли 250 тысяч призов. Москвичи стали обладателями квартир, автомобилей и призовых баллов.

С 9 по 11 сентября в столице пройдут выборы муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.