 

Экономист: “Миллион призов” – эффективный стимул спроса в условиях санкций

12.08.2022, 14:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Инициатива “Миллион призов” может считаться механизмом стимулирования потребительской активности и повышения уровня потребительского интереса, просто потому что кто-то выигрывает и потом получает тот же автомобиль в автосалоне, присматривается к другим моделям, рассказывает об этом”, – пояснил эксперт.

Колташов назвал “Миллион призов” ответом правительства Москвы на падение спроса. Таким образом столица помогает предпринимателям, подчеркнул экономист.

В своей стратегии правительство Москвы ориентируется в том числе на интересы местного бизнеса, приводит мнение эксперта портал FTimes.

Среди участников дистанционного голосования разыграют 100 автомобилей, а также от трех до 10 тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю. Их можно потратить на покупки в магазинах, посещение кафе и ресторанов, музеев, пополнение карты “Тройка” или направить на благотворительность.

Победителей определят в течение трех дней – 10, 11 и 12 сентября. Для участия необходимо проголосовать онлайн в день выборов до 20:00 накануне каждого розыгрыша. С информацией об акции можно ознакомиться на специальном сайте.

В 2021 году среди участников онлайн-голосования на выборах в Госдуму разыграли 250 тысяч призов. Москвичи стали обладателями квартир, автомобилей и призовых баллов.

С 9 по 11 сентября в столице пройдут выборы муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02.22 / Мнение: Падение F-35С с палубы авианосца “Карл Винсон”

17.07.22 / В качестве тона и даже для завивки ресниц: семь интересных способов использования консилера

26.02.22 / В столичной мэрии сообщили о начале строительства метро Москва-Калининград

23.05.22 / Мнение: Важно полное доверие

17.05.22 / Myśl Polska – Польша не должна стыдиться праздновать День Победы

23.11.21 / Закуток, закуток, я тебя съём!

31.05.21 / Умываем ребенка святой водой: как правильно это сделать, чтобы не навредить малышу

03.03.21 / Российская вакцина против коронавируса манит друзей России в Восточной Европе и вызывает головную боль у ЕС

06.04.21 / Принц Люксембурга Луи женится во второй раз: первое официальное фото с невестой

09.01.22 / Стас Ярушин рассказал о постельных сценах с Настасьей Самбурской

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика