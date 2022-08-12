Как комбинировать обувь на массивной подошве с любыми нарядами: тенденции весны-2022 и стильные идеи

В женской моде появился тренд вносить нотку маскулинности и брутальности в любой образ. В связи с этим актуальными стали ботинки на массивной подошве наподобие армейской обуви. Наиболее трендовыми являются челси — ботинки высотой выше лодыжек, без шнуровки и замков. Разбираемся, с чем сочетать подобную обувь.

С джинсами

Самый беспроигрышный вариант, если нужно создать образ в уличном стиле. Надевайте любые джинсы, которые есть в вашем гардеробе, но не забудьте заправить их в голенища, ведь все должны видеть вашу обувь, которая сама по себе является акцентной. Чтобы не заправлять длинные джинсы, надевайте укороченные.

В зависимости от погоды дополните лук блейзером оверсайз, курткой, плащом или пальто.

С джоггерами

Так называются спортивные штаны на поясе-резинке, зауженные книзу и фиксирующиеся на щиколотках резинками. Они очень удобные и изначально были предназначены для бега. Сейчас же джоггеры можно смело включать в повседневные луки. Сочетайте их с толстовками оверсайз и ботинками на массивной подошве для создания неформального образа. Если прохладно, то сверху можно набросить на плечи длинное пальто.

Кстати, челси можно носить в том числе и с велосипедками, и с шортами. Чтобы лук получился стильным, сделайте его в одной цветовой гамме.

С кюлотами

Можно ли создать красивый офисный лук при наличии челси? Безусловно. Но для этого лучше выбрать обувь светлого оттенка: можно белоснежную, можно молочного оттенка или цвета слоновой кости. Подберите кюлоты в тон к обуви, дополните образ рубашкой или блузой — и наряд для работы готов. Вы выглядите современно и стильно и в то же время не нарушаете дресс-код.

Белые челси также эффектно смотрятся с джинсами прямого кроя и блейзером оверсайз. Такой лук тоже может быть офисным, если в вашем дресс-коде нет запрета на ношение одежды из денима.

С платьями

В моде — сочетать в одном образе женственность и маскулинность. Если совместить элегантное платье с обувью на массивной подошве, то вы получите именно такой результат. Вопрос в том, какое платье выбрать.

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Все очень просто: с челси сочетаются платья любой длины и любого фасона и дизайна. Например, необычно, но модно смотрится сарафан миди на бретелях в пижамном стиле вместе с обувью на массивной подошве. Это подходящий вариант для лета и для бархатного сезона.

Платье мини или миди с объемными рукавами-воланами в сочетании с челси позволит вам создать милый и трогательный образ. Особенно если платье будет с растительным принтом. Но можно остановить выбор и на образе тотал-блэк. Он будет более строгим, поэтому дополните его прической с собранными волосами. Например, можно сделать пучок или конский хвост.

Можно рассмотреть вариант платья макси из трикотажа. Только убедитесь в том, что материал не слишком тонкий, что не просвечивает, не облегает каждую складочку вашего тела, а держит форму. Платье должно заканчиваться там, где начинается обувь.

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С легинсами и джеггинсами

Чтобы подчеркнуть свою хрупкость и утонченность, сочетайте челси вместе с легинсами или с джеггинсами. В таком наряде все смогут разглядеть ваши стройные ноги. Только желательно прикрывать паховую зону и прятать бедра. Это можно сделать, набросив сверху удлиненный блейзер или пиджак. Подобный образ подходит для работы и офиса, поскольку в нем нет ничего вызывающего.

Вы также можете рассмотреть в качестве верхней одежды длинный плащ или пальто. Чтобы немного смягчить образ (в случае если обувь и штаны черные), отдавайте предпочтение светлой верхней одежде. Дополните образ элегантной сумочкой.

С юбками

Челси прекрасно смотрятся с юбками любой длины. Конечно, если речь идет об ультракороткой юбке, тогда нужно сделать верх более закрытым. Например, надеть блейзер, свитер или толстовку оверсайз. Изделий с глубоким декольте следует избегать, чтобы образ не получился слишком провокационным.

Можно рассмотреть вариант ношения обуви на массивной подошве вместе с комплектом из юбки и жакета. Сам по себе такой комплект является скучным и не слишком модным, но если лук разнообразить челси, тогда он точно станет современным и стильным.

С челси можно сочетать и макси юбку с принтом. Например, изготовленную из трикотажа или атласа. В таком случае подбирайте однотонный верх, чтобы не перегружать образ и не создать безвкусный лук.