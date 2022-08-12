Асимметричный, фигурный, микро, длинный: самые трендовые варианты боба на осень для разных типов волос

Стрижка боб остается в тренде из сезона в сезон, поскольку она универсальная, стильная, креативная и привлекательная. А еще ее можно подобрать для разных типов волос, и в любом варианте боб будет смотреться просто ослепительно. Рассмотрим несколько стрижек, из которых вы можете выбрать лучшую, чтобы подготовиться к встрече золотой осени.

Классический

Речь идет о бобе длиной до подбородка. Носите его с завитыми вовнутрь кончиками. Можно сделать ровный или боковой пробор, как вам больше нравится. Прическа смотрится очень эффектно и гармонично дополняет любой образ.

Микробоб или французский с челкой

Маленький аккуратный боб позволит вам выглядеть изысканно, поскольку он имеет очень аккуратную форму и смотрится просто восхитительно. Эта стрижка подойдет обладательницам утонченного лица и тонких волос.

С ровным срезом

Техника стрижки заключается в том, что волосы стригутся по одной длине без слоев и градуировки. Прическа максимально практичная, поскольку не требует длительной укладки. Она подойдет для ровных прядей, волнистых и вьющихся волос, пробор можно сделать посередине или сбоку.

Длинный

Если вы не готовы полностью отказаться от длины, выберите эту стрижку. Вы можете оставить волосы длинными или сделать их средними. Форма среза также зависит от вашего вкуса (можно выбрать прямой или с легким удлинением к лицу). Отличный вариант для того, чтобы носить волосы распущенными или собрать их в хвост или пучок (по необходимости и по вашему желанию).

Асимметричный

Отличный вариант для всех, кто мечтает немного подкорректировать форму лица. Если вы являетесь обладательницей квадратной или круглой формы, асимметричный боб станет вашим самым лучшим другом, поскольку визуально сделает ее более овальной и приближенной к идеальной.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Многослойный

Если вашим волосам не хватает объема, вы можете выбрать многослойный вариант, который в один миг превратит тонкие волосы в пышную шевелюру. Можно сделать слои на самых кончиках, чтобы прическа обрела закругленную форму.

Фигурный

Отличительной особенностью этого боба является то, что волосы сзади всегда короче, чем спереди. Получается оригинальная форма, которая визуально прибавляет недостающего объема. Поэтому, если у вас тонкие волосы, вы можете выбирать эту стрижку. Обладательницам густых волос также не стоит переживать. Техника стрижки позволит упорядочить шевелюру и уложить каждую волосинку на свое место.

Кудрявый

Если у вас от природы кудрявые волосы, вам необычайно повезло, поскольку вы сможете без труда создать очень модную прическу, которая находится в тренде сегодня и будет модной осенью. Достаточно просто помыть голову и высушить волосы привычным для вас способом. А если у вас прямые волосы, поможет биозавивка, бигуди, плойка или заплетенные на ночь и расплетенные утром косички.

Волнистый

Также отличный вариант для обладательниц слегка вьющихся волос. Девушки с ровными прядями также могут создать себе такую форму, завив волосы плойкой или бигуди. Можете сделать ровный или боковой пробор, длина также выбирается произвольно.