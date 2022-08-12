Скандалы: Минск вместо Милана

Россияне устремились на шопинг в Белоруссию

Россияне после ухода зарубежных брендов все чаще выбирают Белоруссию для шопинг-туров выходного дня, сообщили в АТОР. У российских турфирм есть специальные туры в Минск и для получения карт Visa и Mastercard, выяснила «Компания». При этом все эти поездки стоят от 40 тыс. рублей за двоих и не всегда включают в себя авиаперелет. «Появился новый тренд — мода на шопинг в Белоруссии. Особенно если на руках банковская карта платежной системы «Мир»», — отмечает АТОР.

Эксперты туроператора «Мультитур» выяснили, что такие туристы едут в Минск на выходные, с пятницы по воскресенье, и в основном бронируют отели, а не квартиры. Западные бренды не уходили из Белоруссии, поэтому в стране доступны покупки во многих магазинах масс-маркета и брендовых товаров, добавила Анна Овсянникова из туроператора «Дельфин».

По данным АТОР, доля бронирований такого рода туров в продажах «Мультитура» составила уже 10-15% от всех заявок по направлению. У туроператоров FUN&SUN и PAC Group доля подобных туров в Белоруссию в 2022 году еще выше — 45-50%.

В АТОР уточнили, что расчет по картам «Мир» в стране идет по выгодному курсу Нацбанка Белоруссии. В ряде торговых точек можно расплатиться и через приложение MirPay. Однако несколько белорусских банков ввели различные ограничения и лимиты по операциям с этими картами.

С начала мая белорусский рубль укрепился к доллару и евро и ослаб по отношению к российскому рублю, писал местный портал Ilex.by. На 11 августа, белорусский рубль торгуется по 23,43 российского рубля. С начала 2022 года белорусский рубль к российскому ослаб на 30,86%, к доллару — на 0,35%, а к евро укрепился на 7,32%. Чем больше белорусский рубль снижается к российскому, тем выгоднее будет покупка российских товаров.

В Белоруссии работают и карты платежной системы «Мир», однако у некоторых банков есть ряд ограничений и лимиты на операции по этим картам. Так, с середины июня Белгазпромбанк, Белагропромбанк и Банк БелВЭБ ограничили снятие наличных денег с карт «Мир» в своих банкоматах до 500 белорусских рублей в неделю и до 2–2,5 тыс. в месяц (около 60 тыс. рублей).

Некоторые банки вводят комиссию за выдачу наличных в отделениях в размере 15% от общей суммы операции. Банки приняли такое решение из-за россиян, приезжающих в республику и массово снимающих с российских карт белорусские рубли и конвертирующие их в доллары и евро, писал портал «Зеркало» со ссылкой на источники.

И за одеждой, и за картой

В конце июля глава ритейл-департамента СОRE.XP Марина Малахатько сообщала «Коммерсанту», что Минск и Нур-Султан — «новые центры шопинга для граждан России». По ее словам, более 30% в доле товарооборота этих стран — от российских туристов. Малахатько считает, что в Минске не очень большой рынок ритейла, поэтому туристы, которые специально будут ездить на шопинг в столицу Белоруссии — это жители Центральной и Западной частей России.

Туроператор «Самараинтур» предлагает шоп-тур в Минск на три дня, который обойдется минимум в 44 тыс. рублей на двоих (авиабилет — от 15 тыс. рублей за человека и отель — от 5,2 тыс. рублей за двоих). Дешевле выйдет поездка до Белоруссии на автомобиле. Соответствующую услугу предлагают на Avito. Один из авторов объявления предлагает за 12 тыс. рублей на собственном автомобиле довезти туриста до Минска и даже помочь при закупке товара. При этом топливо в счет не входит.

У российских туроператоров немного отдельных предложений по шопинг-турам в Белоруссию и другие страны, выяснила «Компания». В нескольких турфирмах корреспонденту «Компании» вместо шопинг-тура в Минск предложили купить обычный тур, где в промежутке между экскурсиями можно заглянуть в магазины.

Между тем PAC Group уже предлагают специальный тур для получения банковских карт Visa и Mastercard в Белоруссии, Армении, Турции и Узбекистане, куда включен шопинг. Так, четырехдневный тур в Минск будет стоит от 50 тыс. рублей на двоих (билеты на самолет оплачиваются отдельно). По данным туроператора, в первый день туристам помогут выбрать и оформить карты в банке, на второй день запланировано посещение брендовых магазинов, а на последний, третий — получение карты и свободное время в столице Белоруссии.

Аналогичный тур в Армению займет минимум семь ночей и будет стоить от 118,5 тыс. рублей на двоих при заселении в отель эконом-класса.

Тур в Турцию начинается с пяти дней, а стоимость начинается от 181 тыс. рублей на двоих при заселении в трехзвездочный отель.

Такой же тур в Ташкент на три дня обойдется минимум в 93 тыс. рублей на двоих в трехзвездочном отеле, а с индивидуальным сопровождением — 154 тыс. на пару ночей на двоих.

Туристам, которые хотят сэкономить на турагентстве, свои услуги предлагают гиды на местах. Например, групповой шопинг с «премиальным» стилистом и личным водителем в Стамбуле будет стоить от €100 до €200 в зависимости от гида. Длительность мероприятия в среднем от четырех до шести часов.

Алина Чупанова

Оригинал материала: “Компания”