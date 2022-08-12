 

Мнение: Куда уплывает украинское зерно

12.08.2022, 14:00, Разное
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Куда уплывает украинское зерно

Согласно маршрутам cудов, которые изучил @sputniklive, ни один сухогруз с украинским продовольствием не направился пока в голодающие страны — Йемен, Сомали или Эфиопию.
Из 12 кораблей, которые вышли из портов Украины с 1 по 11 августа, только два направлялись в Ливан и Египет. Но «остро нуждающийся» ливанский поставщик уже отказался (https://t.me/rt_russian/123047) от груза из-за задержки, и теперь товар ждёт нового покупателя у берегов Турции.
Ранее США, ЕС и ООН не раз заявляли, что нарушения поставок зерна с Украины приведут к «голоду, свержению правительств и войнам» в бедных странах Африки. При этом они обвиняли в продовольственном кризисе Россию.
Но из 375 тыс. т вывезенного с Украины продовольствия европейским покупателям уже досталось 217 тыс., отмечает издание.

https://t.me/rt_russian/123498 – цинк

Вот ни разу не удивило. Крокодиловы слезы европейцев про голод "где-то там" уже давно не впечатляют.

Источник: Colonel Cassad


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