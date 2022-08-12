«Зима ярости» – немецкий чиновник предрёк Германии протесты и попытку госпереворота

Украинский конфликт, рост цен и страх за собственное будущее приводят к росту напряжённости и агрессивных настроений среди населения Германии, отмечает глава тюрингского ведомства по охране конституции Штефан Крамер. В интервью немецкому телеканалу ZDF он предостерёг, что, если ситуация будет развиваться в том же ключе и дальше, зимой страну ждут яростные протесты и беспорядки, а возможно и проявления «классического терроризма» с целью совершения переворота.



AP

В последние несколько недель приходится констатировать, что пандемия коронавируса в качестве причины продолжающихся протестов отходит на второй план, рассказывает в интервью немецкому телеканалу ZDF глава тюрингского ведомства по охране конституции Штефан Крамер. «И украинский конфликт, и экономический экзистенциальный страх в связи с энергетическим кризисом, и общее недовольство всем и всеми играют всё большую роль», — поясняет он.

Коллега Крамера в Бранденбурге сказал, что многие опасаются прихода «зимы ярости», и это именно то развитие событий, которое на данный момент наблюдает его собственное ведомство.

Крамер предостерегает, что законные протесты населения против угрожающей их существованию ситуации, с которой Германия может столкнуться осенью, — то есть, с нехваткой газа, энергетическими трудностями, проблемами со снабжением, возможной рецессией, безработицей и растущей бедностью, — будут использованы экстремистами в своих целях.

При этом глава ведомства по охране конституции в Тюрингии отметил, что опыт последних нескольких месяцев свидетельствует о снижении стойкости у части населения и повышении агрессивности вплоть до призывов к насилию. «Поэтому мы должны быть готовы к тому, что такая высокоэмоциональная и экзистенциальная кризисная ситуация затронет большую часть населения», — заявил Крамер в интервью ZDF.

Дополнительный тревожный знак он видит в том, что даже так называемый средний класс находится в тяжёлом положении и чувствует себя под угрозой: всё больше людей пытаются получить еду в благотворительной сети с низкими ценами, потому что не могут позволить себе приобрести продукты иным путём.

Правая экстремистская сцена в Германии сейчас проявляет огромную активность в социальных сетях и подкастах, чтобы подхватить существующие настроения и ещё больше разжечь и радикализировать их, подчёркивает Крамер. Ведомство по охране конституции пытается донести до населения информацию о попытках экстремистов использовать их законные протесты в своих целях. Таким образом, люди могут тщательно обдумать, к каким демонстрациям им стоит присоединиться, а от каких лучше держаться подальше, чтобы не оказаться втянутыми в насильственные столкновения с полицией и государством.

По словам Крамера, если события будут развиваться в сторону обострения кризиса, от энергетического кризиса, кризиса снабжения, экономического кризиса, до глобального голода с последующим миграционным кризисом, до возможного расширения военных действий на Украине, и всё это будет продолжать нарастать почти одновременно, то приходится «с высокой степенью вероятности ожидать ситуацию, угрожающую существованию больших слоев, особенно среднего класса, который является якорем стабильности, в нашем обществе».

«В этом отношении мы почти наверняка столкнёмся с массовыми протестами и беспорядками», — заявил руководитель ведомства по охране конституции в Тюрингии. Он подчеркнул, что после пандемии и мировых событий последних нескольких месяцев власти имеют дело «с высокоэмоциональным, агрессивным, пессимистическим настроением населения», чьё доверие к государству, его институтам и политическим деятелям, по крайней мере, в некоторых частях, омрачено массовыми сомнениями.

«Это очень эмоциональная и взрывоопасная атмосфера, которая может легко обостриться», — заявил Крамер в интервью немецкому телеканалу.

«Массовые протесты и беспорядки так же возможны, как и акты насилия против конкретных объектов и лиц, равно как и классический терроризм с целью совершения переворота», — предостерёг он. По сравнению с этим волнения в соцсетях и уличные протесты, которые Германия пережила до сих пор на фоне пандемии коронавируса, «вероятно, было больше похоже на детский день рождения», считает Крамер.

Решающее значение для дальнейшего развития ситуации будет иметь стратегия антикризисного управления. Особенно важную роль для сохранения социального мира и совместного преодоления этого кризиса в этой ситуации должно играть доверие населения к государственным институтам и органам власти, убеждён глава тюрингского ведомства по охране конституции Штефан Крамер.