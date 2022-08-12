Впервые монеты, выпущенные Королевским монетным двором, являются факсимиле с подписью Елизаветы II

В честь платинового года Елизаветы II Британский королевский монетный двор выпустит три монеты номиналом PS5 (6 долларов). На каждой монете вместо профиля Елизаветы II изображено факсимиле ее подписи.

Газета Daily Telegraph пояснила об этом в четверг. Газета “Дейли телеграф” пояснила об этом в четверг. В настоящее время в Содружество входят 56 государств, в том числе 34 республики и 22 суверенные монархии. 15 из них возглавляет королева Елизавета II. Цены варьируются в зависимости от покрытия. Цены варьируются от PS13 ($16), до PS2,800 ($3,500), Эта 96-летняя королева стала первым британским монархом, отметившим платиновый юбилей трона. Елизавета II, правившая с сентября 2015 года по 13 октября 2016 года, превзошла королеву Викторию (1819-191901) в рекорде самого долгого правления. Она также стала, после смерти короля Пхумипона Адульядея (Рамы IX), самым долгоправящим монархом на сегодняшний день. Кроме того, британский монарх является старейшим действующим главой государства.