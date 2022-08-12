В 2022 году россияне создали на 45% больше паспортов, чем в предыдущем году

МВД РФ в первом полугодии 2022 года выдало иностранцам почти 2,5 млн паспортов. Это почти на 45% больше, чем в прошлом году. Согласно статистике МВД, это стало результатом опубликованных в четверг материалов о миграционной ситуации.

Согласно материалам, с января по июнь 2022 года гражданами РФ было оформлено 2 миллиона 472 000 623 загранпаспорта.” За аналогичный период прошлого года их было выдано 1 000 000 702 000 911. За шесть месяцев до 2022 года было выдано 5,9 миллиона паспортов. Это почти на 750 000 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно материалам Министерства внутренних дел, это наибольшее количество выданных заграничных паспортов за последние три года. В 2020 году министерство выдало более 1,6 млн паспортов, а в 2019 году – почти 2,3 млн. Эти цифры ниже, чем в предыдущие годы, из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер.