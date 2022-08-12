 

Мнение: Медведев в ЛНР

12.08.2022, 7:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Медведев приехал в Луганск, где провел встречу с главами ДНР и ЛНР. Обсуждали процесс восстановления республик и обеспечения жизнедеятельности граждан на освобожденных территориях, а также вопросы безопасности. Наверняка и темпы референдумов касалась. Вместе с Медведев в ЛНР приехали Бортников, Колокольцев, Бастрыкин, Краснов, Кириенко и ряд других высокопоставленных чиновников. Это самый масштабный визит представителей российского руководства на Донбасс с 2014 года.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02.21 / Двигатели МС-21 российского производства успешно прошли испытания на выбросы загрязняющих веществ по стандартам ИКАО

13.01.22 / Мнение: Европа против бразильского мяса, зелёные против космоса и коты-террористы в Австралии

20.08.21 / Тренды в макияже осени: много блеска, золота и влажных губ (главные акценты мейк-апа)

21.11.21 / Беспилотный конь сбил пешехода вблизи слободы Германа Стерлигова

29.12.21 / Конституционный кунштюк

14.04.21 / Отварная сосиска, уроненная Юлией Якубеней, продана на аукционе за 50 тысяч долларов

26.01.22 / На портале Airbnb появилось объявление о сдаче комнат в Эрмитаже

21.04.21 / Ирина Горбачева, Рената Литвинова и другие гости показа Viva Vox

27.12.20 / Посол США вызван в МИД России в связи с русофобским высказыванием актрисы Саши Грей

12.10.21 / Не только модно, но и удобно: самые трендовые стрижки для женщин сезона осень-зима-2021/2022

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика