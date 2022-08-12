Мнение: Медведев в ЛНР

Медведев приехал в Луганск, где провел встречу с главами ДНР и ЛНР. Обсуждали процесс восстановления республик и обеспечения жизнедеятельности граждан на освобожденных территориях, а также вопросы безопасности. Наверняка и темпы референдумов касалась. Вместе с Медведев в ЛНР приехали Бортников, Колокольцев, Бастрыкин, Краснов, Кириенко и ряд других высокопоставленных чиновников. Это самый масштабный визит представителей российского руководства на Донбасс с 2014 года.

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