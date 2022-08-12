«Хотел помешать денацификации Украины» – итальянскому наёмнику грозит на родине до семи лет тюрьмы

19-летний Кевин Кьяппалоне из Генуи, заявивший весной в интервью, что планирует отправиться для участия в боевых действиях на Украине, стал первым итальянцем, в отношении которого на родине было открыто расследование. Он был внесён в реестр подозреваемых на основании закона, который предусматривает наказание от двух до семи лет тюрьмы в отношении итальянцев, участвующих в вооружённых конфликтах за рубежом, пишет Corriere della Sera.



AP

Гражданин Италии Кевин Кьяппалоне оказался первым итальянцем, в отношении которого судебные органы на родине открыли расследование после того, как он заявил в интервью, что намерен отправиться на Украину для участия в боевых действиях. Однако СМИ сообщают и о других его соотечественниках, которые находятся там по разные стороны конфликта, пишет итальянское издание Corriere della Sera.

19-летний Кьяппалоне родом из Генуи и не имел ранее никакой военной подготовки, сообщается в статье. По имеющейся информации, он придерживается крайне правых взглядов, однако родители характеризуют его положительно. «Он хороший мальчик, и всегда был на стороне слабых», — сказала в интервью его мать.

Кьяппалоне стал первым итальянцем, который попал под прицел местной прокуратуры после интервью еженедельнику Panorama, в котором он заявил весной этого года о своём намерении уехать на Украину и записаться там в проправительственное ополчение. «Я слышал, что Путин хочет денацифицировать Украину, поэтому я решил уехать, чтобы этого не произошло», — заявил он.

Прокуратура Генуи начала расследование в отношении Кьяппалоне. Он был зарегистрирован в реестре подозреваемых на основании закона от 1995 года, который предусматривает наказание в виде тюремного срока в отношении итальянцев, принимающих участие в вооружённых конфликтах на территории иностранных государств. Таким образом, он рискует получить срок от двух до семи лет, если его вина будет доказана, поясняет Corriere della Sera.

По имеющейся информации, Кьяппалоне долетел до Варшавы и отправился дальше на автобусе. На своих страницах в социальных сетях он также опубликовал несколько фотографий, на которых он изображён в камуфляже и с автоматом в руках. «Мощное оружие резко контрастирует с его юношеским выражением лица», — говорится в статье. Однако его точное местонахождение на данный момент неизвестно.

В то же время Кьяппалоне — не единственный итальянец, который решил принять непосредственное участие в конфликте, пишет Corriere della Sera. 23-летняя венецианка Джулия Шифф была исключена из лётной школы после того, как сообщила о случаях неуставных отношений в итальянских ВВС и домогательств со стороны коллег-мужчин. После чего в марте 2022 года она отправилась на Украину и присоединилась к созданному там Зеленским «Интернациональному легиону», объяснив это тем, что не видит необходимой реакции и поддержки со стороны Европы, говорится в статье.

Кроме того, СМИ сообщали и о нескольких итальянцах, которые принимали участие в боевых действиях на стороне пророссийского ополчения в Донбассе. В частности, 42-летний Андреа Пальмиери из Лукки, по имеющейся информации, находится там с 2014 года. При этом в случае своего возвращения в Италию ему придётся отбывать пятилетний тюремный срок, к которому его приговорили на родине за вербовку других добровольцев, отмечает Corriere della Sera.

А 46-летний Эди Онгаро по прозвищу «Бозамбо» из Портогруаро стал первым итальянцем, который погиб на Донбассе, говорится в статье. Он придерживался крайне левых взглядов и принимал участие в конфликте на стороне пророссийских сил. Однако в конце марта этого года погиб там от взрыва ручной гранаты, пишет Corriere della Sera.