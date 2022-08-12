Эстония запретит въезд в страну для россиян с эстонскими шенгенскими визами

Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что власти страны с обираются запретить въезд граждан РФ с выданными Эстонией шенгенскими визами. Как передаёт ERR, министр подчеркнул, что данное решение касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает визы, выданные другими странами Шенгенской зоны, однако на следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд в Эстонию всем гражданам России, имеющим шенгенские визы.



AP

Эстонские власти собираются запретить въезд в страну граждан РФ с выданными Эстонией шенгенскими визами. Как пишет ERR, об на пресс-конференции по итогам очередного заседания правительства рассказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонской Республикой. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещён въезд в Эстонию, — заявил министр, добавив, что есть и исключения.

Как отмечает портал, под санкции не попадут лица, являющиеся сотрудниками дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей, лица, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками, лица, имеющие право свободного передвижения по законодательству ЕС, лица, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.

«Подчеркну ещё раз — во-первых, это положение вступает в силу через неделю. Во-вторых, это означает, что львиная доля шенгенских виз, выданных в Эстонии, фактически продолжают действовать, но въезд в Эстонию тем людям, которые не подпадают под исключения — не разрешается», — добавил Рейнсалу.

Как подчеркнул министр, данное решение касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает визы, выданные другими странами Шенгенской зоны. Однако на следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд в Эстонию всем гражданам России, имеющим шенгенские визы.