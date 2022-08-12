 

Эстония запретит въезд в страну для россиян с эстонскими шенгенскими визами

12.08.2022, 6:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что власти страны с обираются запретить въезд граждан РФ с выданными Эстонией шенгенскими визами. Как передаёт ERR, министр подчеркнул, что данное решение касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает визы, выданные другими странами Шенгенской зоны, однако на следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд в Эстонию всем гражданам России, имеющим шенгенские визы.


AP

Эстонские власти собираются запретить въезд в страну граждан РФ с выданными Эстонией шенгенскими визами. Как пишет ERR, об на пресс-конференции по итогам очередного заседания правительства рассказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонской Республикой. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещён въезд в Эстонию, — заявил министр, добавив, что есть и исключения.

Как отмечает портал, под санкции не попадут лица, являющиеся сотрудниками дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей, лица, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками, лица, имеющие право свободного передвижения по законодательству ЕС, лица, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.

«Подчеркну ещё раз — во-первых, это положение вступает в силу через неделю. Во-вторых, это означает, что львиная доля шенгенских виз, выданных в Эстонии, фактически продолжают действовать, но въезд в Эстонию тем людям, которые не подпадают под исключения — не разрешается», — добавил Рейнсалу.

Как подчеркнул министр, данное решение касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает визы, выданные другими странами Шенгенской зоны. Однако на следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд в Эстонию всем гражданам России, имеющим шенгенские визы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06.22 / Русское географическое общество добилось возвращения Хероте исторического названия

10.07.20 / 5 российских изданий, закрытых из-за цензуры

23.11.21 / Мнение: Контрольный в голову

06.08.22 / Генная инженерия помогла ученым США из Университета Райса взломать мозг дрозофил

23.09.21 / Ходьба по наклонным поверхностям: почему это лучше обычной ходьбы и даже бега

05.06.21 / Аналитик Центра ВМФ США Дмитрий Горенбург – о высокой вероятности столкновения США и России

15.01.22 / Тайна века: зачем советские конструкторы 50 лет назад изобрели УАЗ с двумя рулями?

09.07.22 / Times – Илон Маск отказался от приобретения Twitter

18.12.21 / Эндокринолог рассказала, как справиться с похмельем

12.07.22 / Что убивает желание? – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика