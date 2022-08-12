 

В Сколково изобрели «инновационный микрокомпьютер «Репка»… точную копию китайского Nano Pi K1 Plus

12.08.2022, 6:14, Разное
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Российские СМИ опубликовали торжественную новость о том, что в Сколково разработали отечественный аналог одноплатного компьютера Raspberry Pi.

Выяснилось, что это полная копия китайского одноплатника, который продается на AliExpress. Резидент Сколково, который изобрел «инновацию», также возглавляет ООО «Содействие правоохранительным органам».

Санкции против РоссииРезидент фонда «Сколково» саратовская компания НПО «РэйнбовСофт» совместно с НПО «Интеллект» (обе принадлежат предпринимателю Анатолию Рябову, который также владеет ООО «Содействие правоохранительным органам») представила замену популярному одноплатному компьютеру британского производства Raspberry Pi – Repka Pi. Об этом написали российские СМИ.

Как сообщает пресс-служба фонда, новинка снабжена собственной операционной системой с пакетом необходимых программ.

– Repka Pi, как и его известный аналог Raspberry Pi 3 из Великобритании, предназначен для широкого круга задач, в первую очередь, в качестве платформы для обучения IT-специальностям. Компьютер можно также использовать для взаимодействия по промышленным интерфейсам с разными устройствами, как встраиваемую систему сбора данных, управления, передачи информации, – говорится в сообщении.

Производитель отмечает, что хотя размеры, основные интерфейсы и внешний вид идентичны Raspberry Pi 3, но российский Repka Pi показывает на 15-20% лучшую производительность, элементная база строится на компонентах из России и Китая.

Пользователи habr.com опознали в отечественном одноплатнике его китайского брата-близнеца. Согласно референсу платы, который представлен на сайте разработчика, это точная копия Nano Pi K1 Plus, который продается с 2018 года. А основой отечественного Raspberry Pi 3 является китайский процессор Allwinner H5. Его можно купить на AliExpress.


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