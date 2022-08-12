Ледяной покров Антарктиды стремительно разрушается

Исследователи обнаружили опасные изменения, происходящие в самом южном регионе планеты. Исследования показали, что регион стремительно теряет ледяной покров.

Исследователи обнаружили, что истончение антарктического льда по мере таяния океанской воды распространилось в глубь континента, и за последнее десятилетие оно почти удвоилось в западных частях ледяного щита. Ученые также обнаружили, как откалывание айсбергов от ледникового фронта изменило береговую линию Антарктики за последние 25 лет.

– Антарктида рушится по краям. И когда шельфовые ледники сокращаются и ослабевают, массивные ледники континента имеют тенденцию ускоряться и увеличивать темпы глобального повышения уровня моря, – заявил ведущего автора исследования ученый Чад Грин.

За счет осадков антарктический ледяной щит ежегодно набирает примерно 2000 кубических километров льда, и столько же теряется в результате сброса твердого льда в окружающие океаны. Возникает своеобразное равновесие. Однако недавние результаты показывают, что это равновесие нарушено и ледяной покров теряет массу ускоренными темпами.

В рамках исследования, опубликованном в журнале Earth System Science Data, ученые JPL объединили почти 3 миллиарда точек данных с семи космических высотоизмерительных приборов, получив набор данных об изменении высоты ледяного покрова. Данные показали, как многолетние погодные условия влияют на подъем и падение ледяного покрова. Подледниковые озера регулярно заполняются и опустошаются на много миль ниже поверхности.

– Подобные незначительные изменения в сочетании с улучшенным пониманием долгосрочных тенденций на основе этого набора данных помогут исследователям понять процессы, влияющие на потерю льда, что приведет к улучшению будущих оценок повышения уровня моря, – отметил ведущий автор исследования из JPL Йохан Нильссон.

Исследователи также анализируют отслоение льда от антарктического ледяного щита, из-за чего значительно повышается уровень морской воды по всему миру. Ученые заявили, что шельфовые ледники Антарктиды помогают контролировать поток ледникового льда по мере его стекания в океан, а это означает, что скорость глобального повышения уровня моря зависит от целостности хрупкого ледяного покрова.

Ученые обнаружили, что потепление океана дестабилизирует шельфовые ледники Антарктиды, размывая их снизу, тем самым делая тоньше и слабее. НАСА заявило, что шельфовые ледники действуют как опоры для ледников, удерживая лед от сползания в океан. Когда шельфовые ледники стабильны, у них есть естественный цикл отела и пополнения запасов, который в течение длительного времени сохраняет их размер постоянным.

Исследование сомневаются, что к концу этого столетия Антарктида сможет вырасти до уровня 2000-го года, и считают, что все крупнейшие шельфовые ледники готовятся к крупным отелам в ближайшие 10-20 лет.