 

Ледяной покров Антарктиды стремительно разрушается

12.08.2022, 5:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Исследователи обнаружили опасные изменения, происходящие в самом южном регионе планеты. Исследования показали, что регион стремительно теряет ледяной покров.

Исследователи обнаружили, что истончение антарктического льда по мере таяния океанской воды распространилось в глубь континента, и за последнее десятилетие оно почти удвоилось в западных частях ледяного щита. Ученые также обнаружили, как откалывание айсбергов от ледникового фронта изменило береговую линию Антарктики за последние 25 лет.

Экология жизни– Антарктида рушится по краям. И когда шельфовые ледники сокращаются и ослабевают, массивные ледники континента имеют тенденцию ускоряться и увеличивать темпы глобального повышения уровня моря, – заявил ведущего автора исследования ученый Чад Грин.

За счет осадков антарктический ледяной щит ежегодно набирает примерно 2000 кубических километров льда, и столько же теряется в результате сброса твердого льда в окружающие океаны. Возникает своеобразное равновесие. Однако недавние результаты показывают, что это равновесие нарушено и ледяной покров теряет массу ускоренными темпами.

В рамках исследования, опубликованном в журнале Earth System Science Data, ученые JPL объединили почти 3 миллиарда точек данных с семи космических высотоизмерительных приборов, получив набор данных об изменении высоты ледяного покрова. Данные показали, как многолетние погодные условия влияют на подъем и падение ледяного покрова. Подледниковые озера регулярно заполняются и опустошаются на много миль ниже поверхности.

– Подобные незначительные изменения в сочетании с улучшенным пониманием долгосрочных тенденций на основе этого набора данных помогут исследователям понять процессы, влияющие на потерю льда, что приведет к улучшению будущих оценок повышения уровня моря, – отметил ведущий автор исследования из JPL Йохан Нильссон.

Исследователи также анализируют отслоение льда от антарктического ледяного щита, из-за чего значительно повышается уровень морской воды по всему миру. Ученые заявили, что шельфовые ледники Антарктиды помогают контролировать поток ледникового льда по мере его стекания в океан, а это означает, что скорость глобального повышения уровня моря зависит от целостности хрупкого ледяного покрова.

Ученые обнаружили, что потепление океана дестабилизирует шельфовые ледники Антарктиды, размывая их снизу, тем самым делая тоньше и слабее. НАСА заявило, что шельфовые ледники действуют как опоры для ледников, удерживая лед от сползания в океан. Когда шельфовые ледники стабильны, у них есть естественный цикл отела и пополнения запасов, который в течение длительного времени сохраняет их размер постоянным.

Исследование сомневаются, что к концу этого столетия Антарктида сможет вырасти до уровня 2000-го года, и считают, что все крупнейшие шельфовые ледники готовятся к крупным отелам в ближайшие 10-20 лет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12.21 / Мнение: Старая жажда искренности

27.01.22 / Почему ругаются 2 Олега? – Личное мнение

06.09.21 / Незаменимая вещь в женском гардеробе: трендовые пальто осеннего сезона (лучшие модели и интересные новинки)

25.03.22 / “Не время для покупок”: россиян предупредили о рисках ипотеки

28.06.20 / В Индии родилась девочка без рук и без ног

07.07.20 / Ученые разгадали феномен «мертвой воды»

23.02.22 / Мнение: Скажи нет вечеринкам в Сен-Тропе!

28.01.22 / Семен Слепаков в стихе рассказал поклонниками о заражении «омикроном»

05.06.22 / Школьников, читавших книги только о Гарри Поттере, не допустят до ОГЭ

12.12.20 / Сногсшибательную красотку выпнули из Национальной гвардии Владимира Путина “из зависти”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика