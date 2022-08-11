Как заяц и улитка — El País об углублении разрыва между скачущей инфляцией и медленным ростом зарплат в Испании

В июле средний рост зарплат в Испании составил 2,56%, в то время как инфляция выросла на 10,8%, пишет El País. Таким образом, разница между индексом потребительских цен и ростом средней заработной платы составила более восьми процентных пункта и достигла нового максимума. В профсоюзах предупреждают, что это негативно отразится как на потребителях, так и на малом бизнесе.



AP

Пока инфляция скачет как заяц, зарплаты в Испании движутся со скоростью улитки. Согласно последним данным, обнародованным министерством труда, заработная плата в стране всё больше проигрывает стоимости жизни, сообщает El País.

По данным комиссии по коллективным трудовым договорам, в июле разница между индексом потребительских цен и ростом средней заработной платы достигла нового максимума. Разрыв превысил восемь пунктов, так как зарплаты в среднем выросли на 2,56%, в то время как инфляция выросла на 10,8%, согласно предварительным данным, которые Национальный институт статистики должен подтвердить в пятницу.

И, как отмечает издание, дело отнюдь не в отсутствии роста зарплат, а в скорости роста инфляции. В июне оплата труда в Испании в среднем возросла на 2,45%, однако инфляция увеличилась до 10,2%. Разрыв между зарплатой и прожиточным минимумом — 7,75 процентных пункта — на тот момент уже был самым высоким за весь период подсчётов начиная с 1999 года.

Таким образом, в июле был установлен новый рекорд, пока испанцы ждут, что же их ждёт в августе. Аналитики надеются, что индекс потребительских цен начнёт снижаться во второй половине 2022 года, однако «никто точно не знает, когда и на сколько».

Профсоюзы не готовы к такому развитию событий, в связи с чем они уже объявили о более интенсивных протестах в конце лета. При этом удивительно, что рост заработной платы в июле почти на один пункт ниже того, на что готовы согласиться работодатели. В ходе переговоров между профсоюзами и работодателями сторонам удалось достигнуть консенсуса по предложению профсоюзов о повышении заработной платы на 3,5%. Разногласия заключались лишь в том, что делать с уже утраченным заработком: работодатели не согласились добиваться принятия положений о пересмотре заработной платы, чтобы она автоматически корректировалась в соответствии с динамикой цен в прошлом.



Между тем темпы роста зарплат отличались от сектора к сектору. Например, покупательная способность работников сельского хозяйства снижается сильнее, чем у работников промышленности. В среднем у первых зарплаты выросли на на 2,31%, тогда как у испанцев, занятых в отрасли промышленности, оплата труда в среднем возросла на 3,16%. Больше всех пострадали работники сектора услуг, который представляет большую часть испанского рынка труда, — там рост зарплат был наименьшим: всего 2,27%.



Однако, как напоминает El País, при росте индекса потребительских цен страдают не только потребители, но и малый бизнес. «Крупные компании получают более высокие прибыли, но ни малый бизнес, ни самозанятые, ни те, кто работает за заработную плату, не в состоянии выдерживать значительный рост цен, который происходит в Испании», — предупредил лидер Всеобщего союза трудящихся Фернандо Лухан.