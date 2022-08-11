 

ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть на 300 000 баррелей в час в 2022 году

11.08.2022, 17:40, Разное
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Согласно августовскому докладу, ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 году до 3,1 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с предыдущей оценкой. Он может вырасти до 100,03 млн баррелей в сутки.
В странах, не входящих в ОЭСР, возможно увеличение потребления нефти на 1,5 млн баррелей в сутки (53,6 млн баррелей в сутки -100 000 баррелей в сутки по предыдущей оценке). Прогноз ОПЕК по росту спроса на нефть на 2023 год был сохранен на уровне 2,7 млн. баррелей в сутки. В абсолютном выражении это составляет 102,72 млн баррелей в сутки. По мнению организации, рост потребления нефти в 2023 году может быть обусловлен оздоровлением мировой экономики или улучшением ситуации в Китае в связи с коронавирусом.


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