 

Из-за отклонения тарифов Молдова не сможет заплатить “Газпрому” за август

11.08.2022, 13:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Из-за изменения тарифов молдавская газораспределительная компания “Молдовагаз” не сможет в августе рассчитаться с “Газпромом”.
Как рассказал в четверг в Telegram ее руководитель Вадим Чебан, у компании не хватает почти $15 млн для выплаты аванса. У АО “Молдовагаз” из-за недостаточного тарифного покрытия всех расходов, связанных с доставкой и покупкой природного газа, возникнет кассовый разрыв в размере 285,4 млн леев (или $14,8 млн). Чебан заявил, что августовское изменение тарифов не облегчает выполнение платежных обязательств.

Он также указал на тот факт, что поступления по новым ценам на природный газ будут произведены в сентябре 2022 года. Чебан заявил, что руководство компании ранее просило “Газпром” отложить августовское изменение тарифов. Однако закупки газа “Газпромом” обойдутся более чем в $34,6 млн. 15,5 миллионов долларов предназначены для июля и 16 миллионов – для августа.

В октябре прошлого года “Газпром” также продлил контракты на поставку топлива на пять лет. Чтобы учесть изменение рыночных условий в Европе, была изменена формула, по которой определяется закупочная цена. Кишинев полагал, что это позволит республике добиться большей экономии, однако рынок резко изменился, и цена на газ для конечных потребителей в Молдове с прошлого года выросла почти в четыре раза. Резкий рост цен на газ в сочетании с необходимостью снижения тарифов для населения привел к тому, что “Молдовагаз” несколько раз задерживала платежи “Газпрому” и получала от него предупреждения.

В этом случае правительство было вынуждено действовать и объявить чрезвычайное положение. Сергей Куприянов из “Газпрома” выразил опасение, что этот кризис неплатежей может повториться. На этой неделе компания Ceban заявила, что стоимость российского газа для Молдовы в августе вырастет до 980 долларов за тысячу кубометров по сравнению с 1458,5 долларами за тот же объем в предыдущем месяце. Правительство Молдовы ввело программу экономии и рекомендовало потребителям искать альтернативные виды топлива.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03.22 / Мнение: Ветераны СВО

02.12.21 / Девушка увеличила губы и вколола 7 мл, но пожалела и показала, что с ней случилось

25.07.22 / “Газпром” обеспечивает транзит газа через Украину

08.08.20 / “Прощание славянки”

10.02.22 / Алек Болдуин вернулся на съемочную площадку после случайного убийства оператора

05.08.22 / Максимальное увеличение количества случаев COVID-19 в день с начала лета наблюдалось в Приангарье

09.02.22 / Стало известно о повышении прогноза по инфляции в 2022 году

06.04.21 / Лукашенко отчитал крестьян, недовольных выдачей зарплаты навозом

17.01.22 / Мнение: Человек с большим самомнением

15.04.22 / Press TV – Запад затыкает рты несогласным с его пиар-кампанией украинского конфликта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика