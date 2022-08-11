Из-за отклонения тарифов Молдова не сможет заплатить “Газпрому” за август

Из-за изменения тарифов молдавская газораспределительная компания “Молдовагаз” не сможет в августе рассчитаться с “Газпромом”.

Как рассказал в четверг в Telegram ее руководитель Вадим Чебан, у компании не хватает почти $15 млн для выплаты аванса. У АО “Молдовагаз” из-за недостаточного тарифного покрытия всех расходов, связанных с доставкой и покупкой природного газа, возникнет кассовый разрыв в размере 285,4 млн леев (или $14,8 млн). Чебан заявил, что августовское изменение тарифов не облегчает выполнение платежных обязательств.

Он также указал на тот факт, что поступления по новым ценам на природный газ будут произведены в сентябре 2022 года. Чебан заявил, что руководство компании ранее просило “Газпром” отложить августовское изменение тарифов. Однако закупки газа “Газпромом” обойдутся более чем в $34,6 млн. 15,5 миллионов долларов предназначены для июля и 16 миллионов – для августа.

В октябре прошлого года “Газпром” также продлил контракты на поставку топлива на пять лет. Чтобы учесть изменение рыночных условий в Европе, была изменена формула, по которой определяется закупочная цена. Кишинев полагал, что это позволит республике добиться большей экономии, однако рынок резко изменился, и цена на газ для конечных потребителей в Молдове с прошлого года выросла почти в четыре раза. Резкий рост цен на газ в сочетании с необходимостью снижения тарифов для населения привел к тому, что “Молдовагаз” несколько раз задерживала платежи “Газпрому” и получала от него предупреждения.

В этом случае правительство было вынуждено действовать и объявить чрезвычайное положение. Сергей Куприянов из “Газпрома” выразил опасение, что этот кризис неплатежей может повториться. На этой неделе компания Ceban заявила, что стоимость российского газа для Молдовы в августе вырастет до 980 долларов за тысячу кубометров по сравнению с 1458,5 долларами за тот же объем в предыдущем месяце. Правительство Молдовы ввело программу экономии и рекомендовало потребителям искать альтернативные виды топлива.