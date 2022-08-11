 

Красный букет цветов вышел на пенсию после 15 лет службы в ФСО

11.08.2022, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В главном управлении ФСО Санкт-Петербурга с почестями провели на пенсию почетного сотрудника — букет красных роз, прослуживший Отечеству 15 лет и удостоенный звания Героя Труда.

Букет участвовал в сотнях правительственных операций и мероприятий в разных точках страны и за рубежом.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что лично работал с новоиспечённым военным пенсионером.

– Большего патриота в стране трудно найти – на протяжении 15 лет он присутствовал на множестве открытий, годовщин, свадеб и не только. Пожелаем нашему агенту счастливого заслуженного отдыха, – сказал он.

На мероприятии также присутствовали главы ФСО и представитель администрации президента – они передали благодарственную телеграмму от Владимира Путина и букет цветов для букета цветов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07.20 / The Washington Post: У США и России есть редкая возможность работать вместе над мирным соглашением по Карабаху

19.06.21 / Не родила – не женщина: почему в России осуждают бездетных (6 причин)

17.06.22 / Германия не исключает принятия законов, которые обяжут немцев помёрзнуть зимой

05.04.22 / Отец Меган Маркл раскритиковал дочь и принца Гарри: “Они словно дали королеве пощечину”

31.01.22 / В Госдуме предложили ввести в России еще одни ипотечные каникулы

11.11.21 / Скандалы: Сколько натикало

29.06.21 / Если цвет не держится, не всегда виновата краска: 8 необычных признаков того, что у вас повреждены волосы

13.08.21 / Джордж Сорос стал почетным профессором ВШЭ

14.06.21 / “Я пыталась стать идеальной женой, но одна фраза мужа научила меня ценить себя”: почему нельзя растворяться в мужчине

23.09.20 / Скандалы: Казус Абызова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика