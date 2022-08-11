Красный букет цветов вышел на пенсию после 15 лет службы в ФСО
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В главном управлении ФСО Санкт-Петербурга с почестями провели на пенсию почетного сотрудника — букет красных роз, прослуживший Отечеству 15 лет и удостоенный звания Героя Труда.
Букет участвовал в сотнях правительственных операций и мероприятий в разных точках страны и за рубежом.
Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что лично работал с новоиспечённым военным пенсионером.
– Большего патриота в стране трудно найти – на протяжении 15 лет он присутствовал на множестве открытий, годовщин, свадеб и не только. Пожелаем нашему агенту счастливого заслуженного отдыха, – сказал он.
На мероприятии также присутствовали главы ФСО и представитель администрации президента – они передали благодарственную телеграмму от Владимира Путина и букет цветов для букета цветов.
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