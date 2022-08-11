 

К 300-летию в Нижнем Тагиле установили два ретро-трамвая

11.08.2022, 9:25, Разное
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АО “Уралтрансмаш”, входящее в состав концерна “Уралвагонзавод” и входящее в Ростех, предоставит Нижнему Тагилу два экскурсионных ретро-трамвая в рамках празднования 300-летия города.
Об этом рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время прямой трансляции в среду в социальных сетях “ВКонтакте”.

Появление двух новых ретро-трамваев стало возможным благодаря губернатору и правительству. В городе появились экскурсионные трамваи”, – заявил Пинаев.

Он также добавил, что транспорт в ближайшее время будет поставлять “Уралтрансмаш”.

Однако ранее мэр рассказал Пинаеву, что трамваи не будут ездить по дорогам. Планируется, что их будут арендовать для проведения мероприятий и экскурсий по городу. В 1919 году ему было присвоено звание города. В честь 300-летия город пожертвовал на свое развитие 30 миллиардов рублей.


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