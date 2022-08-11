Мнение: Элита должна служить, а не править.

Советник Шойгу А.Ильницкий в программной статье в "Парламентской газете" поднимает вопрос изменения идеологии существующей элиты.

Идеологическая и моральная основы политики — должны быть первичны. Политические технологии — лишь инструмент, но никак не цель. Потому элита России должна быть идейной — способной жить и действовать ради высокой идеи служения Отечеству, иными словами, элита должна служить, а не править. Очищающий элиты эффект от СВО и драматических событий на территории бывшей УССР способствует решению этого вопроса.

https://www.pnp.ru/politics/stolknovenie-veka-ili-aktualnyy-dostoevskiy.html

Пока что можно констатировать, что очищение носит частичный характер, особенно это хорошо заметно гражданам по ситуации в культурной сфере, которая регулярно радует "скандалами", которых при более ясной позиции государства могло бы и не быть. С другой стороны, нелепые попытки играть в "русский маккартизм" служат скорее цели дискредитации процесса очищения.

Фишка в том, что в целом уже сформировалась "новая ясность", когда по поводу конкретных лиц уже все вполне понятно и гражданам не нужны подсказки государства в вопросах маркировки врагов как врагов, но до сих пор нет ясности, что же с ними делать, ввиду чего общество постоянно пугают "новым 1937-м годом", хотя на деле речь идет о таком демократическом явлении как общественный остракизм (хотя и он может быть доведен до абсурда, как на Западе это произошло с "культурой отмены"). В общем, методология общественных реакций на внутренних врагов в условиях "новой ясности" еще не отлажена. Вполне понятно, что государство не хочет отпускать эту тему на самотек, чтобы потом не столкнуться с необходимостью разгребания последствий самоуправства и охоты на ведьм.

Проблема конечно же кроется в отсутствии идеологического базиса, который заменяется различными эрзацами и заигрываниями с правыми и левыми нарративами. Тут вам господа флаг с орлом, а вот вам товарищи памятник Ленину. При этом остаточный эффект 30 лет похода на Запад еще не прошел и многие приобретенные за эти 30 лет государственные привычки еще не изжиты до конца. Поэтому элиты именно правят, а не служат. Наивно было бы ожидать, что все это произойдет одномоментно.

Конкретно сейчас, ситуация серьезно облегчается тем, что есть очевидный и понятный внешний враг, чему США и Украина безусловно способствовали, поэтому нет особых проблем объяснить против чего мы воюем. Куда как сложнее сформировать тот образ будущего, который был бы столь же понятен и всеобъемлюще принят, как например скрепа Великой Отечественной Войны.

Заказ на идеологию служения элит действительно есть, и прежде всего в самом обществе. Другой вопрос, что последние десятилетия концепция служения прямо скажем не пользовалась большой популярностью в элитах, которым более приятно было быть "господами", а не "товарищами". Сейчас обстоятельства изменились и апелляции к общественным настроениям и ожиданиям среди представителей элиты стали нормой, дабы показать, что "я свой". Достаточно посмотреть на эпистолярное творчество экс-либерала Медведева.

—