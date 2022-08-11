Норвегия ограничит экспорт электроэнергии в страны Европы

На фоне разгорающегося энергетического кризиса в Европе Норвегия решила ограничить экспорт электроэнергии, чтобы заполнить свои водохранилища. Это станет ударом для соседних стран, привыкших полагаться на дешевое электричество, производимое норвежскими ГЭС, пишет Bloomberg.



AP

«Пополнение резервуаров будет иметь приоритет над производством электроэнергии в периоды, когда уровни воды будут ниже среднего сезонного уровня», — заявил в понедельник министр энергетики Терье Осланд. Страна является одним из ведущих экспортёров электроэнергии в Европе, поставляя около 20% от всего своего производства соседям. Однако из-за низких уровней воды на юге Норвегии правительство объявило о решительных мерах с целью предотвращения дефицита электроэнергии будущей зимой, отмечает Bloomberg.

«На практике будут применяться контрольные механизмы, ограничивающие возможность экспорта в случае недостаточного наполнения водохранилищ», — заявил Осланд в тексте брифинга для лидеров парламентских партий. На этой неделе министерство будет трудиться над разработкой рамочного документа, чтобы механизмы регулирования могли быть приведены в действие как можно быстрее, пишет Bloomberg.

По мере обострения энергетического кризиса в Европе любые ограничения станут ещё одним ударом для стран континента, которые полагаются на дешёвую норвежскую гидроэлектроэнергию. Так, например, Великобритания входит в число стран, наиболее зависимых от норвежского экспорта, и любые ограничения повысят и без того высокие цены, а также могут заставить британцев использовать свой стратегический резерв угольной генерации, пишет Bloomberg.

Осланд и премьер-министр Йонас Гар Стёре встретились с лидерами парламента в понедельник утром, чтобы проинформировать их о ситуации на энергетическом рынке. Сообщается, что, учитывая остроту ситуации, для решения этого вопроса парламент могут отозвать с летних каникул. Министр энергетики также подтвердил, что расширение программы выплат компенсаций за повышенные затраты на электроэнергию потребителям и фермерским хозяйствам будет перенесено на 1 сентября, пишет Bloomberg.

Норвегия не является членом ЕС, однако она — часть единого европейского энергетического рынка, а его регламент не позволяет странам ограничивать потоки энергии в соседние государства в течение продолжительного времени. Сокращения поставок допустимы исключительно в случае объявления чрезвычайной ситуации. Норвегия вырабатывает почти всю электроэнергию из своих обширных водных ресурсов. Исторически сложилось так, что страна могла экспортировать большие излишки и удерживать низкие цены. Но после засушливой весны водохранилища в наиболее пострадавшем районе составляют 49,3% по сравнению со средним значением 74,9% за период 2000—2019 годов, пишет издание.

«В водохранилищах Норвегии сейчас больше воды, чем указывалось в более ранних прогнозах властей на начало осени», — сообщил Осланд. Он продолжил: «Вероятность необходимости нормирования электроэнергии зимой — низкая», ссылаясь на прогнозы регулятора NVE (Норвежское управление водных ресурсов и энергетики. — ИноТВ), пишет Bloomberg.