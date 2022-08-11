Дагестан работает над созданием природного музея-заповедника в Гамсутле

Совместно с министерством культуры и Агентством по охране культурного наследия Республики Дагестан ведется работа по созданию природного, историко-культурного музея-заповедника в районе старого аула Гамсутль.

Об этом журналистам рассказали в пресс-службе “Дагнаследия”. Это серьезный вопрос, который затрагивает не только сохранение архитектуры, но и безопасность для посетителей. Эти проблемы не могут быть решены отдельными действиями. Они требуют комплексного подхода. Министерство туризма Республики Дагестан, Министерство культуры Республики Дагестан и Дагнаследие совместно работают над решением проблемы историко-культурного и природного музея-заповедника “Гамсутль”.

Региональное управление по охране памятников истории и культуры ведет список объектов, признанных объектами культурного наследия на территории Республики Дагестан. К ним относится “Надгробие”, XIX век. В ведомстве пояснили, что Гамсутль, который является туристической достопримечательностью из-за своей древности и видов, подвергся природному и антропогенному воздействию.

Дагнаследие планирует провести работы по сохранению двух объектов культурного наследия в рамках реализации государственной программы “Государственная охрана, сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия Республики Дагестан” Глава ведомства Абдулмажид Абашилов отметил, что сохранение зданий также может повлиять на увеличение посещаемости объекта. Абдулмажид Абашилов, начальник отдела отметил, что “сохранение зданий также влияет на увеличение посещаемости объектов”.

Для рассмотрения письмо было направлено в Министерство имущества республики. Гамсутль, излюбленное место туристов, расположено на высоте более 1400 метров над уровнем моря. Сейчас это пустующий музей под открытым небом. Аул, который сейчас является музеем под открытым небом, указан на туристической карте Дагестана наряду с Дербентом и Сулакским каньоном. Он также упоминается Сарыкумским барханом. Хучнинский водопад также посещают.