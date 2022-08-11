В Пятигорске открылась новая клиника

Новая поликлиника Пятигорска открыла свои двери для пациентов. По словам министра здравоохранения края Владимира Колесникова, это учреждение рассчитано на 600 пациентов в смену. Поликлиника рассчитана на 600 пациентов в смену.

В новом пятиэтажном здании будут такие отделения, как отделение функциональной диагностики, два терапевтических отделения, отделение медицинской профилактики, дневной стационар и консультативное отделение”, – написал он в своем Telegram-канале.

Поликлиника обслуживает 40 тысяч жителей Пятигорска. Старое здание будет использовано для строительства женской консультации. В день посещения объекта губернатор Владимир Владимиров распорядился построить в новом здании центр амбулаторной хирургии и эндоскопическое отделение. Это обойдется примерно в 180 миллионов рублей.

Финансирование оборудования возложено на краевой бюджет. Эта поликлиника сможет выходить на межмуниципальные диагностические центры, которые обслуживают не только местных жителей, но и тех, кто проживает в Кавказских Минеральных Водах. Новая современная поликлиника значительно повысит качество первичной медико-санитарной помощи Пятигорска”, – прокомментировал Колесников.

Ранее Колесников заявил, что Министерство здравоохранения этого региона сообщило о формировании заявки на дополнительное финансирование для поддержки программы модернизации первичной медицинской помощи. Эти средства будут направлены на строительство дополнительных поликлиник для обеспечения медицинской помощью крупных городских районов региона, таких как Пятигорск.