ЭСК РФС вынесла решение о дисквалификации вратаря “Зенита” Одоевского в матче с “Ахматом”

Судейско-экспертная комиссия под председательством Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решение о том, что вратарь сине-бело-голубых Даниил Одоевский был прав, удалив голкипера в матче чемпионата мира – российской премьер-лиги (0:0).

По мнению комиссии, действия “Зенита” на 41-й минуте были фолом по неосторожности. Однако с тактической точки зрения это было несправедливое решение. Поскольку нападающий контролировал мяч, а “Зенит” не защищал его, было очевидно, что у атакующего игрока была возможность пробить. ЭСК также вынесла решение в пользу игрока “Ахмата” Александра Трошечкина.

Этот матч был сыгран в течение 11 минут. На 83-й минуте комиссия установила, что в ворота московского “Динамо” и самарских “Крыльев Советов” был назначен пенальти. Судья назначил пенальти в матче “Оренбург” – “Ростов” (2:1). Рассмотрев три матча между московским ЦСКА и воронежским “Факелом” (4:1), комиссия установила, что главный судья правильно назначил пенальти в ворота армейцев (39:39).

Однако он не отправил Георгия Гонгадзе в ворота “Факела” (45) и не назначил пенальти в ворота “Факела” (48).