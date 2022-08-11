 

ЭСК РФС вынесла решение о дисквалификации вратаря “Зенита” Одоевского в матче с “Ахматом”

11.08.2022, 8:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Судейско-экспертная комиссия под председательством Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решение о том, что вратарь сине-бело-голубых Даниил Одоевский был прав, удалив голкипера в матче чемпионата мира – российской премьер-лиги (0:0).
По мнению комиссии, действия “Зенита” на 41-й минуте были фолом по неосторожности. Однако с тактической точки зрения это было несправедливое решение. Поскольку нападающий контролировал мяч, а “Зенит” не защищал его, было очевидно, что у атакующего игрока была возможность пробить. ЭСК также вынесла решение в пользу игрока “Ахмата” Александра Трошечкина.

Этот матч был сыгран в течение 11 минут. На 83-й минуте комиссия установила, что в ворота московского “Динамо” и самарских “Крыльев Советов” был назначен пенальти. Судья назначил пенальти в матче “Оренбург” – “Ростов” (2:1). Рассмотрев три матча между московским ЦСКА и воронежским “Факелом” (4:1), комиссия установила, что главный судья правильно назначил пенальти в ворота армейцев (39:39).

Однако он не отправил Георгия Гонгадзе в ворота “Факела” (45) и не назначил пенальти в ворота “Факела” (48).


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11.20 / Ученые считают: человек произошел от грибов

21.11.21 / Скончалась Народная артистка РФ Нина Русланова

07.02.22 / Равшана Куркова показала интерьер своей новой квартиры

09.09.20 / Григорий Лепс: «С удовольствием спою российский гимн в Киеве»

29.03.21 / Скандалы: Пенсионный фонд не справился с коррупционными доходами

20.02.22 / Мнение: Манычский канал, белорусский порт под Петербургом и грязная Болгария

08.02.22 / Дженнифер Лопес раскрыла причину расставания с Беном Аффлеком 19 лет назад

24.10.21 / Уютные и стильные: трендовые модели трикотажных платьев для холодного сезона 2021/2022

20.07.22 / Стало известно, когда выйдет фильм “Воланд”

21.05.22 / Пикап Ford Ranger Raptor 2023 года для рынка Германии будет стоить 77 000 евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика