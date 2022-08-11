 

Управление документооборота РПЦ начало масштабный обмен свидетельств о крещении

11.08.2022, 7:33, Разное
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В Русской православной церкви стартовал всеобщий обмен свидетельств о крещении.

С 10 августа по 31 декабря 2022 года все крещёные граждане должны сдать свои старые свидетельства и получить новые – единого образца, с уникальным серийным номером и пятью степенями защиты от подделки.

Все годы после развала СССР каждая епархия и даже многие отдельные храмы выписывали свидетельства своей формы. Нередко, окрестив ребёнка или взрослого, ему вообще не выдавали никакого документа, ограничиваясь записью в церковной книге. В результате даже активные прихожане не могут подтвердить факт главного церковного таинства в своей жизни, а к венчанию и соборованию священники вынуждены допускать людей, которые, возможно, вообще не крещены. Это может отрицательно повлиять на эффективность обрядов и даже поставить под угрозу репутацию конкретного отделения (храма) РПЦ, где эти обряды проходят.

– Мы до сих пор вынуждены полагаться на слово, когда возникает вопрос, крещён ли человек по православному обряду. Есть те, кто обманывает, а есть те, кто добросовестно заблуждается, – рассказал начальник управления документооборота Московского патриархата игумен Георгий. – Например, бабушка рассказала внуку, что крестила его в детстве, но не уточнила, что крестила в костеле, а не в церкви. Такое крещение, разумеется, в глазах Бога никакой силы не имеет.

Чтобы получить новое свидетельство, гражданин должен принести в храм старый документ, квитанцию об оплате, выписку из церковной книги по месту крещения, справки о катехизации и последнем причастии. Если каких-то документов не хватает, процедуру крещения придётся пройти повторно.

Первые десять свидетельств патриарх Кирилл подписал лично, в том числе для высшего руководства страны и “Единой России”. Почётное свидетельство №1 по традиции выписано на имя Иисуса Христа.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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