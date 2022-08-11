 

Из-за небывалой засухи реки Калифорнии повернули вспять и стали солёными

11.08.2022, 6:49, Разное
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Американский штат Калифорния переживает самую сильную засуху за 1200 лет. Как передаёт NTD, зима была малоснежной и реки почти не пополнились пресной водой. Вместо этого в них стала впадать солёная вода из залива. Проблему пытаются решить с помощью насыпей из гравия, а в городах ставят опреснительные установки.

Кривые огурцы стали новой головной болью фермеров в Калифорнии. Причина дефекта плодов — солоноватая вода для полива. Она поступает из местных рек Сан-Хоакин и Сакраменто, которые впадают в залив Сан-Франциско.

В этом году «золотой штат» США переживает самую сильную засуху за 1200 лет. Зима была малоснежной, и реки почти не пополнились пресной водой. Вместо этого в них стала впадать солёная вода из залива.

БОББИ КОСТА, фермер: Кривых огурцов в этом году — примерно шестая часть. Во многом на это влияет солоноватая вода. Обычно дефектных огурцов — 5 процентов. Качество урожая снижается. Доходы упали на четверть.

Сан-Хоакин и Сакраменто снабжают водой две трети из 40-миллионного населения Калифорнии. Их также используют для полива многочисленных ферм, которые поставляют фрукты и овощи для всей страны.

Проблему солёной воды пытаются решить с помощью насыпей из гравия. Власти штата просят у федерального правительства разрешения построить ещё два таких заграждения, если засуха усилится.

ДЖЕЙКОБ МАККВИРК, инженер Департамента водных ресурсов: Мы построили такие барьеры всего второй раз. Первый был в 2015 году.

Между тем в калифорнийских городах ищут свои пути решения проблемы. Так, в Антиоке делают опреснительные установки. Солёная вода стала здесь проблемой ещё в прошлом году.

ДЖОН САМУЭЛЬСОН, директор по общественным работам: Там, где расположен наш водозабор, стало больше соли. С каждым годом мы берём всё меньше воды. Этот завод даст нам возможность использовать даже солоноватую воду.

В XIX веке в районе дельты осушили часть водно-болотных угодий. Это позволило фермерам освоить 2000 квадратных километров земель. Однако при этом просела почва, и теперь большая часть дельты находится ниже уровня моря. Это также способствует проникновению солёной воды.

Дата выхода в эфир 10 августа 2022 года.


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