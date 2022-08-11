Сеть мультицентров для молодежи в Тюменской области в течение нескольких лет достигнет 13 мест

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил в среду, что Тюменская область в ближайшие годы расширит сеть молодежных мультицентров, открыв еще шесть площадок.

Это даст молодым людям из муниципалитетов больше возможностей для реализации своих идей. Как реализовать свои идеи, когда ты молод и начинаешь взрослую жизнь? Об этом шла речь с коллегами в Ханты-Мансийске на форуме “Утро-2022”.

Сеть мультицентров будет расширяться. В настоящее время существует семь мультицентров. В ближайшие годы мы планируем добавить шесть. Три в областном центре и еще один в Ялуторовске-Заводоуковске или Тюменском районе”, – сказал г-н Мур.

Губернатор также отметил, что молодежь может посетить мультицентр, который представляет собой площадку, оснащенную современной техникой, и реализовать любой тип проекта. Мультицентры – это возможность для молодых людей иметь больше шансов реализовать свои идеи, получить профессиональные навыки, которые позволят им создавать новые сообщества и проводить мероприятия для молодежи.

Так называется молодежный форум Уральского федерального округа “Утро”, который пройдет в Ханты-Мансийске в августе этого года. Основным направлением мероприятия станет развитие некоммерческих организаций Уральского федерального округа. Участниками форума станут представители более 500 стран мира, в том числе более 50 российских регионов, 14 других государств, делегации Донецкой и Луганской народных республик. Также будут работать около 50 экспертов.