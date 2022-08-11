 

Сеть мультицентров для молодежи в Тюменской области в течение нескольких лет достигнет 13 мест

11.08.2022, 6:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил в среду, что Тюменская область в ближайшие годы расширит сеть молодежных мультицентров, открыв еще шесть площадок.
Это даст молодым людям из муниципалитетов больше возможностей для реализации своих идей. Как реализовать свои идеи, когда ты молод и начинаешь взрослую жизнь? Об этом шла речь с коллегами в Ханты-Мансийске на форуме “Утро-2022”.

Сеть мультицентров будет расширяться. В настоящее время существует семь мультицентров. В ближайшие годы мы планируем добавить шесть. Три в областном центре и еще один в Ялуторовске-Заводоуковске или Тюменском районе”, – сказал г-н Мур.

Губернатор также отметил, что молодежь может посетить мультицентр, который представляет собой площадку, оснащенную современной техникой, и реализовать любой тип проекта. Мультицентры – это возможность для молодых людей иметь больше шансов реализовать свои идеи, получить профессиональные навыки, которые позволят им создавать новые сообщества и проводить мероприятия для молодежи.

Так называется молодежный форум Уральского федерального округа “Утро”, который пройдет в Ханты-Мансийске в августе этого года. Основным направлением мероприятия станет развитие некоммерческих организаций Уральского федерального округа. Участниками форума станут представители более 500 стран мира, в том числе более 50 российских регионов, 14 других государств, делегации Донецкой и Луганской народных республик. Также будут работать около 50 экспертов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12.20 / Павел Деревянко сделал официальное заявление о расставании с женой после 10 лет брака

01.06.21 / Умение красиво одеваться не зависит от фигуры: как составлять аутфиты, чтобы вас замечали даже в обычной одежде (стильные правила)

24.03.22 / МС-21 начнут выпускать в срок, но во временной версии – с фюзеляжем, авионикой и двигателями от Ил-96

23.01.22 / Мнение: А быстро тут

05.02.22 / Полиция начнёт использовать беспилотники с алкотестером для выявления пьяных граждан на улицах

18.10.20 / Мнение: Коронавирус задал новую планку на отдых внутри России

26.12.21 / 18 января, 12 февраля: особые дни в 2022 году и романтический прогноз для всех знаков зодиака

24.09.20 / Скандалы: Генералам потребовались звезды

08.05.22 / Заговор от болезни, обряд от завистников: какие ритуалы надо проводить в День девяти целителей

16.01.22 / “Пытается попасть в высшую лигу”: Пушков о предложении Зеленского провести саммит РФ – Украина – США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика