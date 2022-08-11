1 сентября фабрика ИКЕА в Ленинграде возобновит производство. Половина сотрудников будет уволена

Тихвинская фабрика “ИКЕА” возобновит работу с 1 сентября. Будет вестись предпродажная подготовка предприятия. Как рассказал в среду “ВКонтакте” официальный профсоюз “Икеа Тихвин”, половина работников будет уволена, остальные 90% продолжат получать зарплату. Работа “Икеа Индастри Тихвин” возобновится 1 сентября.

Неделя за неделей будет работать в две смены. Выплатят – 90 процентов от зарплаты. Предприятие может продолжать работать в таком режиме до следующего года. По данным профсоюза, покупателя на “Икеа Индастри Тихвин” пока нет. ИКЕА подтвердила, что трудовые отношения прекращены с половиной подразделения. О таком решении было объявлено на общем собрании работников.

ИКЕА подтвердила, что уволила половину работников по взаимному соглашению сторон. Оставшиеся 500 сотрудников возобновят работу”, – рассказал ТАСС Александр Илларионов (организатор торговой ассоциации лесного хозяйства).

Кроме того, с сентября по декабрь изменится модель начисления заработной платы в Ikea Industri. Оплата простоя не будет превышать 80% и должна составлять не менее 2/3 от оклада. Сотрудники “Икеа Индастри” будут чередовать рабочие недели.

По словам сотрудников “Икеа Индастри”, их общий заработок будет равен 90% от зарплаты. Профсоюз также заявил, что сентябрь знаменует собой начало предпродажной подготовки компании. Эту сделку планировалось завершить до начала 2012 года. ТАСС не получил комментариев от руководства IKEA Industry. Она занимается производством мебели и лесопилением.

Эта компания, созданная в 2000 году и принадлежащая IKEA, также была включена в список стратегических предприятий Минпромторга России. Группа компаний “Интер ИКЕА” сделала заявление 3 марта, в котором говорилось, что деятельность компании ИКЕА в РФ и Белоруссии будет приостановлена. Компания заявила, что ИКЕА продаст свои четыре российские фабрики и выведет розничный бизнес за пределы России. Это приведет к сокращению персонала, однако торговые центры “Мега” будут продолжать работать.