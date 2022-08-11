Черчесов – игроки “Ференцвароша” не унывают из-за вылета из Лиги чемпионов

Об этом сказал главный тренер “Ференцвароша” Станислав Черчесов, комментарий которого приводит в среду газета “Спорт-Экспресс”.

“Ференцварос” во вторник дома проиграл азербайджанскому “Карабаху” со счетом 1:3 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и завершил свое выступление в турнире. При счете 1:1 закончился первый матч. Теперь “Ференцварошу” предстоит сразиться с ирландским “Шемрок Роверс” в квалификации Лиги Европы. Гурбан Гурбанов был моим другом во вторник. Я искренне поздравил его. К сожалению, у нас это не получилось, и “Карабах” выиграл в Будапеште.

Хотя проигрывать тяжело, мы должны учиться на своих ошибках и двигаться дальше. Черчесов заявил, что мы хотели бы выразить благодарность всем нашим болельщикам и надеемся продолжать это делать в будущем. Сезон только начинается, и впереди еще много выступлений, поэтому мы не хотим расслабляться или успокаиваться. Хотя успех более приятен, нужно также уметь проигрывать.

Тренер сказал, что наша задача – анализировать и учиться на своих ошибках, прежде чем двигаться дальше”. 18, 25 и 25 августа встретятся “Ференцварош”, “Шамрок Скаутс”. В следующем туре чемпионата Венгрии будапештский клуб сыграет дома с “Фехерваром” 14 августа.