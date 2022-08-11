 

FPK добавила рейс к туристическому поезду Самара-Астрахань

11.08.2022, 3:50, Разное
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Федеральная пассажирская компания добавила рейс выходного дня туристического поезда между Самарой и Астраханью. Как сообщается в пресс-релизе компании, поездка будет осуществляться с 26 по 28 августа.
Мы назначили еще один туристический поезд выходного дня, № 923/924 Самара – Астрахань. Это связано с многочисленными просьбами населения. Он будет курсировать с 26 по 28 августа, говорится в сообщении. Путешественники смогут выбрать один из двух вариантов экскурсий: Вкусная поездка в Астрахань. В страну цветущих лотосов” или “Полосатый рейс”.

Выбранная программа позволит туристам увидеть цветы лотоса во время водной прогулки или посетить ферму, где выращивают астраханские арбузы. ФПК напоминает, что данный тур организован в рамках межрегионального туристического проекта “Яркие выходные” в Поволжье.


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