FPK добавила рейс к туристическому поезду Самара-Астрахань

Федеральная пассажирская компания добавила рейс выходного дня туристического поезда между Самарой и Астраханью. Как сообщается в пресс-релизе компании, поездка будет осуществляться с 26 по 28 августа.

Мы назначили еще один туристический поезд выходного дня, № 923/924 Самара – Астрахань. Это связано с многочисленными просьбами населения. Он будет курсировать с 26 по 28 августа, говорится в сообщении. Путешественники смогут выбрать один из двух вариантов экскурсий: Вкусная поездка в Астрахань. В страну цветущих лотосов” или “Полосатый рейс”.

Выбранная программа позволит туристам увидеть цветы лотоса во время водной прогулки или посетить ферму, где выращивают астраханские арбузы. ФПК напоминает, что данный тур организован в рамках межрегионального туристического проекта “Яркие выходные” в Поволжье.