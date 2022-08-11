Мнение: Этот господин заплатит за все

Венгрия и Словакия заплатили Украине за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Братислава и Будапешт перевели деньги Киеву вместо российской компании "Транснефть". "Транснефть" не смогла оплатить транзит из-за санкционных ограничений.

Расходы пришлось покрывать ЕС. Новость прекрасна без всяких комментариев. — Источник: Colonel Cassad