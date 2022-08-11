 

Мнение: Этот господин заплатит за все

11.08.2022, 1:45, Разное
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Венгрия и Словакия заплатили Украине за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Братислава и Будапешт перевели деньги Киеву вместо российской компании "Транснефть". "Транснефть" не смогла оплатить транзит из-за санкционных ограничений.
Расходы пришлось покрывать ЕС.

Новость прекрасна без всяких комментариев.

Источник: Colonel Cassad


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