Мнение: Этот господин заплатит за все
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Венгрия и Словакия заплатили Украине за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Братислава и Будапешт перевели деньги Киеву вместо российской компании "Транснефть". "Транснефть" не смогла оплатить транзит из-за санкционных ограничений.
Расходы пришлось покрывать ЕС.
Новость прекрасна без всяких комментариев.
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Источник: Colonel Cassad
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