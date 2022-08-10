 

SZ – предприниматели Восточной Германии потребовали от Шольца снять антироссийские санкции

10.08.2022, 23:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В открытом письме канцлеру ФРГ Олафу Шольцу главы нескольких потребительских кооперативов и компаний из Восточной Германии призвали отменить санкции, введённые в отношении РФ из-за украинского кризиса, пишет Süddeutsche Zeitung. По словам составителей, если правительство не изменит свою политику, «из-за продолжающегося спада производства» Германия окажется под угрозой «массовых банкротств предприятий, связанной с этим безработицы и падения доходов».


AP

В открытом письме канцлеру ФРГ Олафу Шольцу главы нескольких потребительских кооперативов и компаний из Восточной Германии призвали «скорректировать политику эмбарго в отношении России». Под этим подразумевается, что правительство Германии должно отменить санкции, введённые в отношении РФ из-за украинского кризиса, пишет Süddeutsche Zeitung.

При этом, как считает издание, российские экономические показатели свидетельствуют о том, что западные санкции в отношении РФ дают эффект. Например, с перебоями работает производство автомобилей, самолётов и двигателей. И это несмотря на то, что в санкциях участвует лишь половина стран G20, на долю которых в совокупности приходится около 85% мирового экономического производства.

В своём письме Шольцу потребительские кооперативы подчёркивают, что санкции должны «ударить по Путину, а не разорить немецкий средний класс». В настоящий момент многие компании в сфере торговли, промышленности и гостиничного бизнеса уже «находятся под угрозой исчезновения». Если правительство не изменит свою санкционную политику, «из-за продолжающегося спада производства» Германия окажется под угрозой «массовых банкротств предприятий, связанной с этим безработицы и падения доходов», что повлечёт за собой снижение налоговых поступлений.Чтобы проиллюстрировать взрывоопасность ситуации, авторы приводят несколько примеров: от нехватки квалифицированных рабочих до цен на энергоносители.

В число 12 подписантов входят члены правления и председатели нескольких потребительских кооперативов, например, из Веймара и Дрездена, гендиректоры компании сети пекарен Stendaler Landbäckerei, производителя кофе Röstfein и отеля Konsumhotel Oberhof-Weimar. В письме указывается, что их объём продаж в совокупности составляет около €700 млн. Они обеспечивают рабочие места примерно для 6280 человек.

Критика санкционной политики «в целом не нова». Одним из самых «яростных противников санкций» в Евросоюзе является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он считает, что санкции не только не оправдали возложенных на них ожиданий, но даже имели обратный эффект. Дело в том, что санкции имеют «обоюдоострый характер» и могут навредить и стороне, их налагающей. По словам Орбана, об этом знает и президент РФ Владимир Путин.

Как отмечает издание, составители не уточняют, как именно они представляют себе «корректировку санкционной политики». Они также не выступают с осуждением спецоперации РФ на Украине. Не учитывается и тот факт, что санкции были согласованы с другими государствами ЕС и интегрированы в европейскую политику. «Ни слова о том, что они служат защите высших ценностей, таких как демократия на Украине и за её пределами», — считает Süddeutsche Zeitung


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10.20 / ММКФ-2020: Максим Матвеев, Екатерина Гусева и другие на премьере сериала “Шерлок в России”

04.08.21 / Из-за дефицита украинцев экспертов на передаче “Время покажет” заменят армянами

02.08.21 / Как положить конец гегемонии английского языка в научных исследованиях

28.05.21 / Еще один бывший: Пи Дидди поделился совместным фото с Дженнифер Лопес

06.12.21 / Темнокожий ухажер и невероятная схожесть с мамой: что стало с дочерью погибшей в аварии Марины Голуб

29.03.22 / Мнение: Что выберет Европа: санкции против России или протесты против Брюсселя

03.03.22 / Собянин отменил ограничения на посещение объектов общепита и культурно-досуговых учреждений

22.05.21 / Помидоры не разваливаются, а кусочки получаются аккуратными: как нарезают овощ настоящие шефы (хитрый способ)

16.04.21 / “Парк военных трофеев” в Баку свидетельствует о «политике геноцида» Азербайджана

01.02.22 / Мнение: Мао Цзедун и Ленин – кумиры Си Цзиньпина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика