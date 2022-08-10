Трубопровод “Дружба”: Украина возобновила прокачку российской нефти

Прокачка российской нефти по южной ветке “Дружбы” транзитом через Украину возобновлена.

В этот четверг нефть поступит в Словакию и Венгрию. По данным венгерской государственной нефтяной компании MOL (владеющей крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Европе), эта информация была передана компанией “Словнафт” в среду.

Нефть снова течет по трубе “Дружба”. Ожидается, что она начнет поступать в Словакию и Венгрию в четверг утром. Словацкая газета “Правда” сообщила, что нефть уже течет из трубопровода в Словакию.