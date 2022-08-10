В 2022 году в Ставропольском крае урожай груши увеличится в 1,7 раза

В 2022 году в садах Ставрополья будет выращено более 1000 тонн грушевых деревьев.

По данным журналистов из краевого министерства сельского хозяйства, урожай этого года будет в 1,7 раза больше, чем в предыдущем. Сельхозпроизводители края официально открыли сезон сбора раннеспелых фруктов.

Петровский стал первым районом, где был собран урожай плодов груши. По мере созревания плодов грушевые деревья будут убирать в сельскохозяйственных предприятиях Георгиевско-Кочубеевского района. По прогнозам специалистов, урожай в этом году составит 1045 тонн, что на 70% больше, чем в 2021 году”, – первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Тамбовцева.

В прошлом году в этом же регионе было собрано 616 тонн. Увеличение площади садов позволяет наращивать производство. В 2022 году убранная площадь составила 81 га, что на 11 га больше, чем в предыдущем году.

Садоводы Ставропольского края получают помощь в рамках государственной программы “Развитие сельского хозяйства”. Чтобы помочь компенсировать часть затрат, посадить новые сады и ухаживать за существующими насаждениями, край получил 512 миллионов рублей в 2022 году.