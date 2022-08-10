Возобновление работы на заводе “Йокогама” в Липецке

После встречи губернатора области Игоря Артамонова с руководством компании Yokohama R.P.Z. в среду все сотрудники получили 100% зарплаты.

В особой экономической зоне “Липецк” сообщили, что Артамонов обсудил с руководством возможность сотрудничества с российскими и другими дружественными компаниями для получения сырья. Это было сделано в ответ на трудности с импортом материалов из-за рубежа. На предприятии Yokohama R.P.Z. работает около 760 человек.

Компания “Йокохама Р.П.З.” была основана в Грязинском, Липецк, в 2008 году. Это первый российский производитель автомобильных шин Yokohama. Компания Yokohama Rubber Company, основанная в 1917 году, является крупнейшим в Японии производителем шин и одним из самых важных на мировом рынке. Она имеет таких постоянных клиентов, как Toyota, Lexus, Lexus, Lexus, Lexus, Lexus, Mazda, Mercedes Benz. Mitsubishi. Subaru.