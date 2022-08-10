СМИ: Сьерра-Леоне проводит демонстрацию против экономических трудностей

В среду в многочисленных городах Сьерра-Леоне прошли антиправительственные акции протеста и беспорядки.

Южноафриканская телекомпания SABC сообщила, что во Фритауне полиция применила слезоточивый газ и спецсредства для усмирения оппозиционной группы, пытавшейся перекрыть одну из улиц. По сообщениям, правительство направило в город армейские подразделения на помощь полиции. Протестующие требовали от правительства срочного снижения цен на товары и услуги.

Демонстранты требовали от правительства принять срочные меры по снижению цен на товары и услуги. С 2005 года власти страны использовали такую же меру для подавления социальных волнений и проведения выборов. Блокировка Интернета не была подтверждена правительством Западно-Африканской Республики.