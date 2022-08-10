 

Мнение: Игры патриотов?

10.08.2022, 13:24, Разное
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Басманный суд Москвы арестовал троих администраторов Telegram-канала «Сканер».

По информации ТАСС А. С. Слободенюк, Е. В. Москвин и В. И. Малушенко. обвиняются по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере").

Выясняется, что задержали теграммеров в Санкт-Петербурге и доставили в Москву.

А еще Telegram-каналы пишут, что арестованные трудились в медиа-группе «Патриот», попечительский совет которой возглавляет небезызвестный Евгений Пригожин. Работая официально в патриотическом проекте, Малушенко, Москвин и Слободенюк вроде бы подпольно трудились админами Telegram-канала «Сканер» и еще целой сетки телеграм-каналов самой разной направленности (отсюда).

Теряюсь в догадках. Малушенко, Москвин и Слободенюк – отъявленные оппозиционеры, которые втерлись в доверие к Пригожину и устроились в медиа-группу «Патриот»? Или в «Патриоте» собрался такой коллектив, которому все-равно, чем заниматься, лишь бы хорошо платили?

Источник: Ирек Муртазин


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