Мнение: Как российская поликлиника приятно меня удивила

Сделал себе очередную прививку от короны. Спецоперация задвинула пандемию на второй план, но знакомые продолжают болеть, а получать осложнения на мозг, забывать слова, мне совершенно не хочется. Прошлую прививку делал примерно год назад, пришло время подновить.

Вначале посмотрел в знакомых платных клиниках, где делал прививки раньше. В одной клинике про прививки вообще ничего не было, в другой глючил сайт, так что записаться не удалось. Тогда я набрал в поиске «прививка от коронавируса в Петербурге» и сразу же наткнулся на государственную платформу. Две минуты на ввод имени и адреса, и вот мне выдали талончик на 12 часов следующего дня. Я решил, что в поликлинике будет дольше, зато сама поликлиника расположена ближе, так что по времени получится одинаково.

Вышло иначе. В 11:52 я зашёл в холл, подставил руку под термометр и получил бесплатные бахилы от приветливой дамы на входе. В 12:06, через 14 минут, я уже выходил из здания с прививкой в плече.

Полагаю, можно было бы кольнуть меня и быстрее, но вы же знаете врачей: их хлебом не корми, дай только заполнить побольше бумаг. Устное собеседование, впрочем, тоже провели. Врач расспросил меня о самочувствии, предупредил о всяком разном, измерил сатурацию пульсоксиметром. Спросил, буду я делать прививку одним компонентном Спутника или двумя — как я понял, два компонента нужны для поездок за рубеж, некоторые страны требуют непременно два укола. Дальше я сел на кушетку, и медсестра вонзила в меня шприц.

Раньше Спутник поставляли в ампулах на пять доз, и надо было ждать, пока на прививку соберутся пять человек. Теперь ампулы поменьше — на две дозы. Почему не на одну дозу, я не знаю: вероятно, из соображений копеечной экономии. И, да, выбрать вакцину было нельзя ни на этапе записи, ни в самой поликлинике — или чипируйся конкретно Спутником, или уходи.

В общем всё было быстро, вежливо и профессионально. Люди в очереди сидели, я прививался не один, но нас обрабатывали с такой скоростью, что ждать пришлось совсем чуть-чуть. Если бы я пошёл в частную клинику, даже в дорогую, я бы ждал дольше. В мягком удобном кресле, но наверняка дольше, причём значительно.

Также приятно удивил ремонт. Снаружи поликлиника выглядит не очень, но это из-за жмотского брежневского проекта — тогда экономили на спичках, так что многие дома строили по принципу сараев для скота, в виде коробок с окнами. Назвать это минимализмом я не готов — это не минимализм, это варварство и бездарность, позор архитектурного бюро. Элементарные украшения на фасаде увеличили бы смету на доли процента, зато выглядела бы поликлиника гораздо лучше.

Что касается ремонта внутреннего, довольно свежего, то сделано всё аляповато и провинциально, в стиле кафе из девяностых годов, но зато очень качественно, как будто прораб и рабочие были перфекционистами. Углы ровные, примыкания миллиметр в миллиметр, одна краска переходит в другую идеально. Пожалуй, раздражает только плитка — вкупе с требованием носить бахилы она создаёт серьёзную опасность для пенсионеров. Поскользнулся, и хлоп-хлоп-хлоп хрупкими костями по ступеням…

Кстати, исследования показывают, что бахилы бесполезны, а иногда и вредны. Во многих частных клиниках Петербурга бахил уже нет. Полагаю, лет через 5-10 начнут отказываться от бахил и в государственных учреждениях.

Подводя итог — насколько я вижу, вот в этой конкретной поликлинике, которую я посетил, врачи и руководство работают на совесть, включая голову, при этом недостатка в деньгах и прочих ресурсах у них нет. Понятно, что это всего лишь короткий визит в одну 300 поликлиник Петербурга. Понятно, что люди в нашей медицине бывают разные, и что застарелая советская беда с младшим медперсоналом ещё окончательно не решена. Однако я навещаю поликлиники редко, раз в несколько лет, и потому перемены сразу же бросаются мне в глаза. Становится лучше: ощутимо лучше, чем 10 лет назад, и неизмеримо лучше, чем было при Ельцине или при Горбачёве.

PS. На всякий случай, для иностранцев. Денег никому не платил, даже малейшего намёка на официальное или неофициальное вознаграждение не было. У нас это не принято.