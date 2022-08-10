 

Зеленский смирился с потерей Донбасса – украинский эксперт Вакаров

10.08.2022, 12:25, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский практически в ежедневном режиме обращается к народу и сообщает о потерях ВСУ. Однако, как заметил украинский политолог Василь Вакаров, в последнее время так называемый украинский лидер перестал призывать к освобождению потерянных территорий, в частности Донбасса.

Сейчас Зеленский начал говорить о возможных референдумах на освобожденных от ВСУ территориях. Он буквально угрожает России, предупреждая о том, что Киев и весь “свободный мир” выйдет из переговоров, если будет проведено голосование о присоединении к РФ в регионах, контролируемых российскими войсками после 24 февраля. “Это очень примечательная фраза, потому что Зеленский смирился с тем, что Донбасс будет потерян”, – сказал Вакаров в передаче “Вечер с Владимиром Соловьевым”.

Зеленский больше переживает за территории, которые Украина потеряла после 24 февраля, потому что это произошло при нем, объяснил политолог. По словам эксперта, все это начали понимать и украинцы.

Киевский режим продолжает терроризировать Донбасс. В начале августа ВСУ нанесли массированные артиллерийские удары по центральным улицам Донецка. Подробнее о том писали “Дни.ру”.


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