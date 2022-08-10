Новая Tesla Model Z будет оснащена бензиновым двигателем

Американский автопроизводитель Tesla выпустил 7 августа пресс-релиз, в котором сообщил о расширении модельного ряда своей продукции – под этой маркой будет выпущена первая машина, работающая на бензине.

Новая Tesla Model Z, по традиции получившая в качестве своего названия очередную (на этот раз последнюю) букву английского алфавита, будет производиться с двумя вариантами силовой установки – с электрическим и с бензиновым двигателем. В США новый седан появится в продаже в конце 2023 года. Цены на Model Z на домашнем рынке компании будут начинаться с $22 тысяч, что сделает новинку самой доступной моделью Tesla.

Бензиновая версия будет оснащена 2-литровым двигателем с турбокомпрессором. Производитель обещает разгон до 100 км/ч за 8 секунд и расход топлива в городском режиме не более 7 литров на 100 км пути. Вкупе с объёмным бензобаком на 82 литра это позволит Model Z проехать на одной заправке 1170 км, что существенно превышает показатели других моделей производителя. Особенностью бензиновой версии будет мощный генератор и встроенная розетка, от которой, при необходимости, можно будет заряжать другие электромобили.

Владелец компании Илон Маск отметил, что «Tesla всегда была инновационным брендом, который не боится предложить рынку неочевидные решения, ценность которых будет осознана только спустя время».

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