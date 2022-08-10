 

С индийской ракетой случилась “аномалия”

10.08.2022, 7:46, Разное
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Индийская ракета-носитель Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) 7 августа неудачно вывела на орбиту спутники EOS-2 и AzaadiSAT.

В ходе отделения аппаратов произошла аномалия: вместо круговой они были выведены на эллиптическую орбиту. В результате оба спутника утеряны и в скором времени вернутся в атмосферу Земли.

Как сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шри Соманат, ракета показывала себя хорошо на протяжении всего полета, однако, когда она наконец достигла орбиты высотой 356 километров, что-то пошло не по плану. В результате ракета смогла вывести спутники не на круговую, а на эллиптическую орбиту с апогеем 356 километров и перигеем 76 километров.

Специалисты уже установили причину аномалии. По словам Соманата, проблема связана в основном “с логикой ракеты”, с помощью которой возможно определить неисправность датчика и принять меры к ее устранению. Теперь специалисты проведут детальные исследования, чтобы внести необходимые корректировки при последующих запусках ракеты.

Что же касается спутников, то они не смогут долго находиться на орбите и сейчас постепенно сходят с нее, чтобы затем вернуться в атмосферу. Аппараты больше не могут быть использованы, отметил глава ISRO.

Оптический спутник дистанционного зондирования EOS-2 был предназначен для съемки земной поверхности в высоком пространственном разрешении. Он должен был собирать данные о климатических аномалиях, которые можно было бы использовать в разных отраслях народного хозяйства. Главной задачей аппарата AzaadiSat было дать возможность учащимся из сельских районов Индии проводить научные исследования.


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