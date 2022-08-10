 

Мнение: О перспективах Гааги… Подсудимый уже на пути за решётку?

10.08.2022, 7:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

У первого постоянного международного органа уголовной юстиции, также известного как МУС в Гааге, есть один вполне очевидный и вполне объяснимый «недостаток». Его шестерни движутся слишком медленно даже в сравнении с обычным судопроизводством. Но этот с обывательской точки зрения «минус» вполне компенсируется не менее важным «плюсом». Жернова гаагского правосудия мелют неотвратимо. У тех, кто в них угодил, практически нет шансов.

И вот какие #новости приходят из Гааги…

Международный уголовный #суд (МУС) в Гааге намерен взяться за рассмотрение первого дела о предполагаемых военных преступлениях на Украине уже в текущем году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По его данным, первое обвинение может быть предъявлено в конце 2022 года или в начале 2023 года. Собеседники агенства отметили, что окончательная дата ещё не установлена и процесс может затянуться, поскольку для подготовки дела требуется время.

Суд начал расследование возможных военных преступлений ещё 2 марта после обращения 39 государств. Прокурор Карим Хан тогда заявил, что приступил к сбору доказательств геноцида и преступлений против человечности. C целью их выявления и закрепления тогда же была создана совместная следственная группа, в которую входят представители нескольких европейских судебных органов, в том числе Прокуратуры МУС и Агентства Европейского Союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст).

Но главное в другом. Как утверждает Bloomberg, сейчас МУС и #Украина «ведут переговоры» о передаче Киевом в Гаагу как минимум одного российского должностного лица, попавшего в украинский плен. Его личность, естественно, не раскрывается. По словам собеседников Bloomberg, он может захотеть дать показания против неких высокопоставленных российских командиров. Что за этим последует — к гадалке не ходи…

А до кого ещё, пусть не завтра, но в обозримом будущем дотянется карающая длань «гаагского правосудия»?

Или, называя вещи своими именами, кого ещё ему «сдадут»? Неужели и…?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05.21 / Убийства культа вуду в Луизиане в начале ХХ века

28.10.21 / Скандалы: Михаил Хабаров защитился экспертизой

05.04.21 / СК России обвинил президента Аргентины в намеренном заражении коронавирусом после вакцинации «Спутником V»

29.06.21 / Французский маникюр и рисунки. Как сделать ногти красивыми при помощи синего

31.01.22 / Кедми назвал «металлоломом» поставляемое на Украину вооружение из Британии

29.07.21 / Светлана Лобода поделилась новым видео с младшей дочерью Тильдой

05.12.20 / В РПЦ объявили о создании первого православного языка программирования

05.05.21 / «Колумб завещал Америку московскому князю» – РАН обнародовала сенсационные документы первооткрывателя

30.12.20 / Спецслужбы Китая отчитались об уничтожении троллейбусной системы Москвы

08.12.21 / С Александром Градским перед смертью была не его вдова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика