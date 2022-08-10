Мнение: О перспективах Гааги… Подсудимый уже на пути за решётку?

У первого постоянного международного органа уголовной юстиции, также известного как МУС в Гааге, есть один вполне очевидный и вполне объяснимый «недостаток». Его шестерни движутся слишком медленно даже в сравнении с обычным судопроизводством. Но этот с обывательской точки зрения «минус» вполне компенсируется не менее важным «плюсом». Жернова гаагского правосудия мелют неотвратимо. У тех, кто в них угодил, практически нет шансов.

И вот какие #новости приходят из Гааги…

Международный уголовный #суд (МУС) в Гааге намерен взяться за рассмотрение первого дела о предполагаемых военных преступлениях на Украине уже в текущем году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По его данным, первое обвинение может быть предъявлено в конце 2022 года или в начале 2023 года. Собеседники агенства отметили, что окончательная дата ещё не установлена и процесс может затянуться, поскольку для подготовки дела требуется время.

Суд начал расследование возможных военных преступлений ещё 2 марта после обращения 39 государств. Прокурор Карим Хан тогда заявил, что приступил к сбору доказательств геноцида и преступлений против человечности. C целью их выявления и закрепления тогда же была создана совместная следственная группа, в которую входят представители нескольких европейских судебных органов, в том числе Прокуратуры МУС и Агентства Европейского Союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст).

Но главное в другом. Как утверждает Bloomberg, сейчас МУС и #Украина «ведут переговоры» о передаче Киевом в Гаагу как минимум одного российского должностного лица, попавшего в украинский плен. Его личность, естественно, не раскрывается. По словам собеседников Bloomberg, он может захотеть дать показания против неких высокопоставленных российских командиров. Что за этим последует — к гадалке не ходи…

А до кого ещё, пусть не завтра, но в обозримом будущем дотянется карающая длань «гаагского правосудия»?

Или, называя вещи своими именами, кого ещё ему «сдадут»? Неужели и…?

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