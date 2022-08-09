Скандалы: Интересы Смольного мешают развитию петербургского метро

Компания «Метрострой Северной столицы» не сможет обеспечить развитие метро в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ

В своем Telegram-канале губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщил о строительстве 89 новых станций метро до 2050 года. При этом за последние пять лет планирование в сфере метростроения Петербурга сократилось в 20 раз, а проектная документация к открытию новых станций требует доработки. По мнению экспертов, из-за бюрократии Смольного строительство новых станций может начаться только к 2027 году.

Однако всего этого можно было бы избежать, если бы в 2021 году не обанкротился АО «Метрострой». Ранее СМИ сообщали, что такой возможный «рейдерский захват» и создание новой компании «Метрострой Северной столицы», может позволить ввести лояльные отдельным чиновником компании на субподряды. Таким образом, можно предположить, что стремление петербургских властей получить выгоду только для себя тормозит развитие метрополитена в городе и ухудшает жизнь петербуржцев.

Ирина Поликарпова