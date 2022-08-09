“Авангард” выиграл предсезонный хоккейный турнир в Сочи”

Омский “Авангард” во вторник в пятом туре предсезонного хоккейного турнира обыграл “Адмирал” из Владивостока со счетом 3:2. За “Адмирал” шайбы забросили Вадим Хлопотов (45) и Семен Иванов (61).

С восемью очками “Авангард”, выигравший четыре из пяти игр, занимает первое место в турнирной таблице. Одержав четыре победы в пяти матчах, “Авангард” стал победителем и занял первое место с восемью очками. А вот “Адмирал” занимает четвертое место.