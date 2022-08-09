 

“Авангард” выиграл предсезонный хоккейный турнир в Сочи”

09.08.2022, 15:50, Разное
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Омский “Авангард” во вторник в пятом туре предсезонного хоккейного турнира обыграл “Адмирал” из Владивостока со счетом 3:2. За “Адмирал” шайбы забросили Вадим Хлопотов (45) и Семен Иванов (61).
С восемью очками “Авангард”, выигравший четыре из пяти игр, занимает первое место в турнирной таблице. Одержав четыре победы в пяти матчах, “Авангард” стал победителем и занял первое место с восемью очками. А вот “Адмирал” занимает четвертое место.


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