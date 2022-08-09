 

В 2023 году завершится реконструкция детской поликлиники №133 на севере Москвы

09.08.2022, 15:50, Разное
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Во второй половине следующего года будет завершена реконструкция детской поликлиники №133 Москвы. Восстановление поликлиники может быть очень сложным, поскольку мы должны переместить сотрудников и перевезти детей в соседнюю поликлинику.
На это уйдет год, но в итоге мы получим современную и лучшую клинику. Есть надежда, что она будет запущена, как запланировано, в первой половине следующего года. Может быть, в первом квартале. Хотя мы сделаем это как можно быстрее, качество обслуживания не должно пострадать.

Это не ремонт. Это строительство новой поликлиники на месте существующей. Устанавливается новое оборудование и планировка. Трехэтажное медицинское здание на Смольной улице, Левый берег, площадью около 2 000 квадратных метров, было построено в 1964 году. В нем располагалась городская детская поликлиника №133. В апреле 2022 года началась комплексная реконструкция этой поликлиники.


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